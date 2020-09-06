鬼怪的50個祕密｜撞鬼可以匿去邊？靈異KOL教要保持鎮定撩鬼傾計

編按：如果撞鬼要點反應？相信很多人也會被嚇得不懂反應，但台灣靈異KOL卻叫人不要怕，甚至要鼓起勇氣與對方傾計，並將寶貴的撞鬼經驗分享給朋友。

作者認為遇到鬼怪不要避起來，反而要珍惜機會撩對方傾計。（《盂蘭神功》劇照）

遇到妖怪的第一件事情當然不是躲起來，一定要先看清楚他的長相、穿什麼衣服！如果妖怪願意跟你講話，一定要記得問他，為什麼要讓你看得到他、為什麼他要來找你？這樣以後大家講鬼故的時候，你才有自己親身經歷的鬼故 可以說，自己經歷總是比聽說來的精采多了。

要是你不想看到妖怪，也不想問問題，那就可以快點躲起來了。怪像是空氣一樣，所以只是把門關起來是沒用的，他們會從門窗的縫隙或是鑰匙孔飄進來。我小時候都躲進衣櫥裡，因為在衣櫥裡面，誰也看不到誰，妖怪找不到你就會離開了。

（以上是《鬼怪不想讓你知道的50個祕密》的內容節錄）

書名：《鬼怪不想讓你知道的50個祕密》，作者：索非亞（劉柏君）（三采文化提供）

作者：索非亞（劉柏君）

因為喜歡棒球而成為臺灣第一位專業的女性棒球裁判，同時也是宗教研究所畢業，現在是在大學教書的老師。但是在小孩心裡，她其實是──最會說鬼故事的大姐姐！棒球小隊員們最期待的，就是晚上索非亞姐姐的說故事時間！不管這些棒球隊員有多高、多強壯，每次聽故事還是會嚇得發抖吱吱叫，但是大家還是愛聽得要命！

出版社：三采文化

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