鬼怪的50個祕密｜鬼魂食得到祭品嗎？　父母可以咁同仔女解釋

【鬼節/農曆七月/盂蘭節】編按：農曆七月鬼節到來，除了燒香及冥鏹，還會附上食物做祭品，小朋友或許會問：究竟鬼魂會否收到這份心意，收到的話又會如何享用？看看這本有關鬼怪的親子讀物，父母或會找到答案。

香燭與食物都是拜神的祭品，在農曆7月更加常見。（資料圖片）

世界各地有各式各樣的食物供我們食用，就像世界上不同生物、不同族群吃的食物不同，鬼怪也有很多種。大部分的鬼怪不用像人一樣必須天天吃飯喝水，有些可以很多年都不吃不喝、有些喜歡聞拜燒的香、有些喜歡花的香味。當然也有些鬼怪喜歡吃拜的供品，只是他們不是像我們用吃的，而是用聞的，就像植物吸收營養一樣。

鬼怪雖然喜歡吃我們的食物，可是他們沒有力氣去拿起來吃。所以平常不吃的食物要收好，可以放進冰箱或是蓋好。而正在吃的食物，記得千萬不要吃了幾口放著不管，過一會兒再回來吃 ，這樣鬼怪可是會跑來偷吃的呵！

（以上是《鬼怪不想讓你知道的50個祕密》的內容節錄）

書名：《鬼怪不想讓你知道的50個祕密》，作者：索非亞（劉柏君）（三采文化提供）

作者：索非亞（劉柏君）

因為喜歡棒球而成為臺灣第一位專業的女性棒球裁判，同時也是宗教研究所畢業，現在是在大學教書的老師。但是在小孩心裡，她其實是──最會說鬼故事的大姐姐！棒球小隊員們最期待的，就是晚上索非亞姐姐的說故事時間！不管這些棒球隊員有多高、多強壯，每次聽故事還是會嚇得發抖吱吱叫，但是大家還是愛聽得要命！

出版社：三采文化

同場加映：更多生活百科！（香港01製圖）

↓↓↓同場加映：爸爸是大男人，卻為女兒哭了兩次，到底所為何事呢？↓↓↓