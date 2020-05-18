從習慣洞察人心｜阿嬌離婚因金錢觀唔夾？伴侶使錢模式睇幸福指數

編按：阿嬌（鍾欣潼）與有台灣「醫界王陽明」之稱的醫生（台稱醫師）賴弘國驚爆離婚，賴曾在節目中坦言沒想到與阿嬌結婚會結到快破產，單是婚禮就花了新台幣5,000萬元（約1,295.8萬港元）。阿嬌也曾指自己買手袋不會看價錢，心理學家表示從一個人的用錢習慣，可以有效預測未來跟他過生活的幸福指數。

阿嬌（鍾欣潼）曾指自己買手袋不會看價錢。 （資料圖片）

+ 4 + 3 + 2

下面這個測驗，不但可以測出自己的金錢都用到哪裡，還能知道自己致富的潛力在哪裡。請根據真實感覺作答。

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在愛情的國度裡，很多女生都希望能夠嫁給瀟灑多金的白馬王子，不少男生都期待娶個漂亮溫柔又有錢的理想情人。

(a)想都不用想，當然是名牌服飾店，只有昂貴的名家設計，才能襯托自己的高貴氣質。 (b)會去品牌眾多的百貨公司選購，這樣才能從頭到腳，把自己打扮得耀眼出眾。 (c)會先打開衣櫥，看看有沒有適合的服飾，再決定要買哪些東西。 (d)會先上網收集情報，同時四處打聽哪些商家正在打折促銷，想盡辦法買到物超所值的華美服飾。

(a)立刻跟公司辭職，然後大肆消費，享受富豪般的生活。 (b)會先跟公司請年假，再趁著出國旅行時，慢慢思考，怎麼使用這筆意外之財。 (c)把錢全部存在銀行裡生利息，並且照樣上班工作，生活一如往常。 (d)會將三分之二的錢定存在銀行，其餘三分之一的錢拿來投資理財，以及實踐人生夢想。

(a)肚子餓了，再去找東西吃。 (b)每次捕魚或採水果時，都會多採收一些存糧。 (c)會努力採收水果與漁獲，然後作成水果乾或鹹魚乾。 (d)會就地取材製作各種工具，以便捕更多的魚，採收更多的水果，再想辦法跟當地土著交換更多的生活必需品。

(a)倘若一次帶不走，會再偷偷跑回來拿走其他寶物。 (b)即使快要走不動了，你還是捨不得留下任何一件寶物。 (c)你會視自己的體能負荷狀況，帶走「拿得動」的寶物。 (d)你會從寶藏中挑選出「價值高、重量輕」的寶物帶走。

※ 計分方法：

(a) ＝1分

(b) ＝3分

(c) ＝5分

(d) ＝7分

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+ 10 + 9 + 8

諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》提到，無論是要選擇共組家庭的伴侶，還是共創事業的夥伴，都最好深入了解對方的使用金錢的習慣，可以幫助自己降低風險，做出最明智的抉擇。從一個人的花錢態度最能看出其責任感強不強，自我控制力好不好，衝動指數高低，所以，和別人合夥做生意前，或是決定結婚的時候，別忘了深入了解一下對方的銀行信用，相信可以大幅降低「識人不明」、「所託非人」的風險。

書名：《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》，作者：林萃芬（時報出版提供）

作者：林萃芬

擁有專業諮商心理師的證書，多年來推廣心理學不遺餘力，為企業界量身設計「員工心理諮商與輔導」、「員工心理健康管理師」的課程，協助企業界提振員工的自我效能。

現任：諮商心理師公會全聯會媒體公關主任、「中華人事主管協會」講師、「松德精神科診所」諮商心理師、「聯合心理諮商所」諮商心理師、東吳大學兼任講師

出版社：時報出版

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