M Plus口罩優惠現貨3送1　Level 3規格唔使2蚊個｜附免運費方法

【口罩優惠 / M Plus】香港口罩廠M Plus即日起於其網址，推出新一輪現貨開賣，並提供買3送1優惠，平均一個口罩只1.88元，規格達ASTM Level 3及歐盟最高標準 EN14683 Type IIR，顏色有藍色及粉紅色選擇。

M Plus提出現貨買3送1優惠，平均一個口罩只需1.88元。（M Plus FB圖片）

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是次發售的Level 3口罩一盒30個，原價售75元，凡購買3盒則送多一盒，即225元就有4盒，可混色選購，買滿400元可免運費。

M Plus口罩規格▼▼▼

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ASTM Level 3

EN14683 Type IIR

歐盟CE認證

美國FDA認證

香港製造

尺寸：約175x95mm 30個/盒 (每10個包裝,一盒共3個epi膠袋)

另外，盾牌口罩近日於銅鑼灣開設專門店，9月1日起推出一連6日的開張優惠，低至6.5折發售各款口罩，包括自家款式及其他品牌。即睇優惠詳情▼▼▼

按圖睇售賣口罩規格▼▼▼

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盾牌🛡️COVID防疫產品中心：

銅鑼灣羅素街60號

營業時間：每天11:00-19:00

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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