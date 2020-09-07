美國人唔肯戴口罩　YouTuber發明神奇「口罩手槍」對付自私精

疫苗與藥物面世前，新冠肺炎疫情不會輕易受控，戴口罩保護自己及身邊人都是每人的本份，然而美國不時鬧出當地人不願戴口罩的爭議，甚至抗議別人戴口罩，稱強逼人戴口罩侵犯個人自由。有美國YouTuber看不過眼，直言既然他們「講極都唔聽」，一於硬起來，發明「口罩手槍」（Mask Gun）對於那些拒絕戴罩的人，索性把口罩射向「無罩」人士！

美國不時有民眾抗議戴口罩，YouTuber Allen看不過眼，直言既然他們「講極都唔聽」，一於發明「口罩手槍」（Mask Gun）對於那些拒絕戴罩的人。（YouTube頻道「Allen Pan - Sufficiently Advanced」）

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YouTuber Allen Pan早前以「Shooting Masks Onto People’s Faces」（向人們臉上發射口罩）為題發布最新影片，短短一周已經錄得逾170萬點擊率。Allen直言網上已有很多優秀的教育影片向公眾說明戴口罩的重要性，不過事實證明，仍然有很多人抗拒戴口罩，他認為既然說教此路不通，一於「美國的問題以美國的方式解決」，因為抗議戴口罩的人只重視美國憲法的第二修正案，即是槍械，那就將第二修正案與公共衛生結合，即將槍械與口罩連成一體，發明「口罩手槍」（Mask Gun）來防疫吧。

Allen先介紹「口罩手槍」的製作過程，他把小磁鐵繫在口罩兩側並固定於手槍，藉此增加口罩的重量，務求令發射口罩後可以墜落在目標的臉上。他在手槍加設雷射光，以助提升準繩度。

Allen親手上陣實測成功後，帶同「口罩手槍」到位於加州洛杉磯的亨廷頓灘（Huntington Beach）尋找「無罩人士」，不過戶外的風勢實在太大，Allen評估在沙灘上試驗發射口罩的成功率太低，於是改變計畫，邀請泳客到有蓋的空間朝假人臉上發射口罩，參與實驗的男女都大呼好玩，但實驗結果不太理想，「口罩手槍」還是無法「百發百中」，不過參與者都欣賞Allen的發明，大讚他有創意。

（YouTube頻道「Allen Pan - Sufficiently Advanced」）