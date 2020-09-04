乘客口罩掛下巴　超醒的士司機一句勸掂仲有貼士　獲讚「識講嘢」

【的士司機勸掂不戴口罩乘客】說話可以是利劍，也可以幫助化解不少爭執。有的士司機今早在網上分享載客趣事，指昨日遇到1名將口罩掛在下巴的大叔乘客，他未有立即動肝火，反而心平氣和地勸大叔戴好口罩，最後成功「馴服」對方，更收到貼士（小費），被大叔大讚他「真係識講嘢」。

看到未有戴好口罩的乘客上車，的士司機成功以1句說話讓對方戴回口罩。（《降魔的》劇照）

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該名的士司機今早在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，表示昨日開工遇到2名乘客，其中1人未有戴好口罩，只是將口罩掛在下巴。為自己也為其他乘客安全，的哥立即出言相勸，但不希望演變成爭執，故只對大叔說1句話，便讓對方乖乖戴好口罩，最後更收到貼士。

↓↓↓的士司機1句𠱁掂大叔戴返好口罩↓↓↓

其他網民看完帖文讚賞司機「轉數高」，認為他懂得如何與客人溝通，「好嘅溝通可以避免麻煩， 也有所得着，但好多人咁簡單嘅嘢都唔識」，又指面對不合作的客人，很多時要說令對方「啱聽」的說話，樓主亦非常認同地指：「有時同一句說話，掉轉嚟講，效果完全唔同！」

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