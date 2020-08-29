韓男搭地鐵不滿被勸戴口罩　發狂除拖鞋摑人箍頸掟傘　警出動拉人

【新冠肺炎／韓國／地鐵】韓國最近出現新一波新冠肺炎疫情，首爾自周一（24日）起強制市民在室內場所、擠擁的戶外地方必須佩戴口罩，當中包括公共交通工具。惟首爾地鐵日前發生涉及戴口罩的打鬥事件，1名50多歲男乘客因不滿被要求戴口罩而打人，更企圖搶走另1名女乘客的雨傘，又用拖鞋連摑出言相勸的人。事發影片上其後在網上瘋傳，事件隨即引起公憤。涉事男子已被警方拘捕，他報稱患躁鬱症，事前不知道在地鐵上必須戴上口罩，故被勸阻時感到不滿。

涉案男子在法院門外向受害者致歉，並自稱患躁鬱症。（YouTube「SBS 뉴스」影片截圖）

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事發於周四（27日）早上，首爾1名男子登上某班地鐵列車，由於他沒有戴口罩，當時車上一名乘客便要求他佩戴；涉案男子聽後非常不滿，突然脫下拖鞋不停「掌摑」對方，又粗言辱罵和追打其他人，甚至作出箍頸攻擊。現場有乘客出手反擊，雙方扭打起來，其他人見狀即上前把雙方分隔開。

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事發時列車仍在行駛，有人報警及通知站務人員，但涉案男稍為平靜一會，又再掟雨傘、赤腳跑向人群，現場有女乘客嚇得驚慌大叫。警員在下一站上車將男子帶回警署，據報他後來向警方解釋，稱自己不知道在地鐵必須戴口罩，一怒之下才會打人。

警方指出，該男子涉嫌於周四早上約7時半，在地鐵2號線列車上毆打2名要求他戴上口罩的乘客。男子翌日被押抵法院時向受害者道歉，又指自己患躁鬱症；法官在提堂時指他居無定所，加上有逃跑和再犯的可能，故批准逮捕令。

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