生活百科｜滅蝨彈發揮全效有4大秘訣！步驟做唔足隨時愈滅愈多蝨

文：裝修佬 【滅蝨彈/滅蟲/滅蝨】蝨患困擾許多家庭，想徹底消滅亦非常困難。因為滅蝨服務價錢不便宜，所以有人會購買滅蝨彈DIY滅蝨，但其實不當使用只會令蝨患更嚴重！

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市面上有不少滅蝨彈，常見包含「苯醚菊酯」、「除蟲菊酯」等「菊酯類」的滅蟲成份，這種成份在滅蟲界非常普遍。此成份的確能殺死不少昆蟲，如跳蚤、蟑螂或蚊等，但其實對床蝨的針對性不太大。如果是被床蝨所困擾的家庭，效用可能未必很高。

滅蝨彈會在標籤上列明1個滅蝨彈最多能在多大的空間內發揮最大效用，若空間比滅蝨彈列明的範圍大，有機會令煙霧不能完全滲透家裡每個角落，引致蝨逃到該處躲避，結果等於滅蝨彈無效。

一般常見的滅蝨彈有效範圍由150呎起，要確保計算煙霧能完整地籠罩需滅蝨的地方，否則其氣味反而會逼蝨退到更裡面，未被消滅的蝨便會繁殖更多並擴散。

滅蝨彈的藥效成份並不能殺死床蝨，因此要分清家中蝨患才可便用滅蝨蛋。（裝修佬短片截圖）

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為確保能完全消滅蝨蟲，除了藥量要夠，還要密封單位。密封也有技術，並非只是關上門窗就算得上密封，所有有空氣流動的地方也需密封。因為只要有一兩個地方能產生氣流，則會沖散帶有藥性的煙霧，令煙霧不能覆蓋全部地方。

除了窗和大門，平常人不太留意到的抽氣扇、抽油煙機等都是能讓空氣流動的通風位。要用皺紋膠紙封窗門的縫位，還有抽氣扇等通風位，帶有藥效的煙霧才不會溜走，藥更容易滲透全屋。

放完煙霧彈後，後續處理也非常重要，因為滅蟲藥的成份有機會影響人體健康。首先，必須把所有家俬的表面徹底清潔一次。而衣物則建議在使用滅蝨彈前全部包裹起來，否則就要拿去徹底高溫清洗了。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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