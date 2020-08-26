生活百科｜解決浴室發霉發黃　浴簾、浴屏、花灑、洗手盤要咁清潔

文：裝修佬 香港浴室潮濕，容易積藏污垢細菌，引致瓷磚、浴簾等多個地方都發霉發黃。市面上有不少浴室清潔工具再配搭浴室清潔劑，都做到不錯的清潔效果。但1支浴室清潔劑可以走天涯嗎？究竟浴室清潔有多少地方要注意？浴室霉菌如何清除？今日等裝修佬教你4個浴室清楚不得不知的地方！

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浴室清潔秘訣1：浴簾發霉發黃

空間小的浴室會選用浴簾，但人體和沐浴露的油脂會隨時間累積在浴簾底部，引致浴簾發黃且沾滿霉菌，細菌含量可達10億！除了更換新浴簾之外，清洗當然是最慳錢的方法。

浴簾清潔靠漂白水浸泡 醋與鹽刷洗

1.白醋刷除浴簾上殘留「滑潺潺」的皂泡及油脂

2.若底部潺漬頑固，可考慮用鹽水刷洗，以磨砂的方法加強清潔力

3.到了防霉部份，若黴菌仍在，可以1:49的稀釋漂白水浸浴簾半小時，再沖洗

記得浴簾膠掛勾也應該定期清潔，可以放進灑有洗衣粉的熱水浸泡及洗刷。

浴室清潔秘訣2：浴屏水垢

浴屏雖沒有浴簾容易發霉，但浴屏上的水垢非常明顯，若需要清洗要靠一些酸性物質溶解水垢。

浴屏水垢先用冷水再熱水 最後用醋或檸檬酸

1.先用冷水直接沖走灰塵層

2.再用熱水去除令水垢和浴屏之間的物理粘附層

3.以白醋或檸檬酸加水稀釋噴在浴屏上，靜待幾分鐘，再沖洗及用刮水工具刮走水漬

廁所不同位置，要針對污跡的特質而採用不同方法去清潔。（GettyImages）

浴室清潔秘訣3：花灑頭內藏水垢

浴室花灑可說是人們最不留意的用品，其實花灑長時間使用會積藏水垢在內部，但甚少會有人拆開來清理，有機會影響出水不順暢之餘，一直洗著污水澡也懵然不知！

白醋浸花灑 牙膏擦表面

1.把半杯梳打粉加1杯白醋加入保鮮袋混合，套在花灑頭上並用橡筋包緊浸泡2小時

2.除去膠袋後，讓花灑用熱水持續噴灑幾分鐘，令內部已溶解的礦物質水垢流出

3.用牙膏擠在抹布上擦拭花灑頭表面

徹底清洗需拆開花灑頭

以上方法可以輕便清除水垢，令水流回復順暢，但要令花灑頭徹底潔淨，仍需拆開花灑頭。每款花灑頭都有自己的拆除方法，建議仔細看說明書，以免拆壞。有些新款的花灑頭可以一扭即開，清潔十分方便，同時採用半透明設計，讓使用者輕易觀察到內部是否潔淨。

浴室清潔秘訣4：洗手盆滑潺潺 膠邊發霉

洗手盤雖然經常有水流沖刷，但其實仍非常容易積牙膏、臉部油脂等，引致洗手盆滑潺潺，洗手盤接駁檯面的膠邊也經常發霉有黑斑。

洗衣粉擦拭 膠邊泡漂白水或更換

1.洗衣粉灑在百潔布纖幼的一方，用打圈方式擦走髒污。

2.膠邊若發霉，戴上手套，並用棉花沾上少量漂白水鋪在該位置2小時後刷洗即可

3.若發霉未能清除，可考慮用鎅刀清除膠邊，重新鋪設玻璃膠，謹記在洗手盤及檯面乾爽時施工。

浴室乾爽小貼士

1.日常清潔：洗澡後，用沾有洗衣粉的百潔布，擦牆身及地板，沖洗後再用刮水工具刮走水漬。

2.洗澡後抽氣扇長開：洗澡後不要即時關掉抽氣扇，可持續開1小時以上，確保浴室更快去除濕氣，避免霉菌滋生。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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