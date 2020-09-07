港人在英國｜有暖爐無冷氣　熱浪來襲暑奇招盡出　有種電器成新寵

文：顧書維 （於國際顧問公司任職，現旅居英國） 每次熱浪來襲英國，生不如死之際，都會想起曾經有人問李光耀，除了多文化包容，還有什麼秘訣讓新加坡如此成功？他答案簡單直接：「冷氣」。

早前熱浪襲英國，在最熱當日大批群眾奔往海灘游水消暑。（路透社）

近年夏天熱浪（heat wave）頻仍，在英國室內，暖爐（Heater）是基本，冷氣卻是稀有物種，究竟炎炎夏日，英國人如何渡過？

首先，當然是去海灘。早前英國氣象局錄得全年迄今最熱當天，大批群眾奔往海岸，其中熱門地點是南部海濱城市Bournemouth（伯恩茅斯），成千上萬人的英國人湧入海灘，難以遵守COVID-19（新冠肺炎）下的社交距離，旋即登上新聞，炎熱天氣成為抗疫的最大敵人。

其次，就是落Pub（酒吧）飲酒或食雪糕。落Pub是英國人一年四季的指定動作，不過在夏天，來杯清涼的啤酒，只會比爽快更爽快。

再者，戶外BBQ。對於香港人來說，這是不可思議，畢竟BBQ是大台劇集大結局，或者秋冬時份才會做，但英國人卻喜歡在夏天BBQ，一去到炎夏，燒烤炭就成為「必需品」，約齊三五知己在花園BBQ，絕對是指定動作。

近年，由於天氣實在太熱，安裝冷氣成本太高，座地式Air Cooler（冷風機）遂成為英國人的新寵兒。

熱浪來襲，冷風機成為英國人的家庭電器新寵兒。（作者提供）

媒體也有提供不同貼士，例如如果想夜晚涼快一點，白晝就不要打開窗簾，避免陽光直接曬入，去到晚上室溫就沒那麼高，自然較為舒服；又或者，放數個冰桶在室內或者床邊，整個室溫自然變得冰涼；甚至有編輯教路，先將毛巾冷藏，之後縛在手腕、膝蓋等位置，將有效降溫。

李光耀答完冷氣是新加坡其中一項成功要點之後，解釋原因在於提高工作效率。(資料圖片)

話說回頭，當年李光耀答完「冷氣」後，其實仍有解釋，他認為如果沒有冷氣的話，位處熱帶地區的新加坡人，只能在清早以前或者黃昏後工作。所以他擔任總理後首要事務，就是在政府機構安裝冷氣，以保證公共事務高效運作。

英國人的辦事效率出名不敢恭維，如果在夏日季節再特別慢的話，或者這就是原因之一。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

作者簡介： 顧書維。前社區主任，曾留學英倫，主修國際關係，現旅居英國，於國際顧問公司任職，寫文章以自娛娛人。 作者facebook專頁：按此

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