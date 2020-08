港人在英國│買樓術語BTL、BTS點解？　投資前確定長線收租定短炒

文:Irene Lee 在英國投資,要了解自己的需要及目標,找到適合的策略,這往往建基於不同因素,例如個人財務狀況、風險取態、目標、抱負、可運用時間、技能、經驗、信用評級、短期或長期收益等,因人而異,亦會出現「甲之蜜糖,乙之砒霜」的情況。

此外,在研究不同策略時,可能會遇到在香港比較少見的術語,今篇先為大家挑選兩個較常見的術語,讓大家盡快入門。

BTL:Buy To Let,可以理解為以租養房,是買入持有的策略(Buy and Hold Strategy),一般為賺取長期現金流量和資産淨值(equity)的最有效方法。

BTL包含的風險最小,比較容易獲得貸款,易於管理。對於在英國尚未有信用足跡(credit footprints)的新投資者來說,可能比較難獲取BTL貸款,即使有,利率相當高,故此另有策略為Buy in Cash and Rent it out,即是先以現金買入再出租,然後約莫在六個月後,再對此房產進行再融資(refinance)。

新投資者也可以考慮Buy, Refurbish, Refinance,即是買入-翻新-再融資。同樣,先以現金購買物業,再做外觀裝修工程,甚至大一點的改動例如增設額外房間,然後在數個月內再融資。透過這個策略,投資者可以獲得大量資金,因為翻新後的物業的價值會有所提升,尤其如果當初是以低於市場價值(below market value)的價格購買,資產收益(equity gain)就會很大。

要採取這個策略,重點是向Mortgage broker及測量師證明物業增值,可以照片作前後對比,以展示當中的功夫。然而,翻新及增值的房產,不必然要在昂貴地段,只要附近有工作機會,自然有住屋需要,也值得投資翻新。當有了再融資的資本,投資者就可以建立你的投資組合。在技術上,如果以現金購入物業的話,一般不用等六個月,惟這是英國業界不言而喻的規則,所以絕大多數人會等待六個月後才重新融資。

BTS,Buy to Sell,也可以理解為Flip,就是買入物業,然後迅速以更高的價格出售,這策略通常涉及翻新(refurbishing),但並非絕對。有些人以巨額折扣購買房子,再迅速以更高價格放回市場出售。當然,買家需要有充分理由證明為何物業值得有更高售價,答案不可能為資本增值(capital growth),因為由買入到賣出僅僅相隔幾個月,資本難以短期增值。這也是那麼多人以翻新來增值的原因。

比較起BTL創造長期現金流的投資者,採取BTS的會希望在數個月內獲取一筆過收入。

哪個策略更適合?難以一概而論,倒真要視乎需要而定,畢竟,世界上從來沒有什麼一刀切的萬用投資策略。

作者簡介: Irene Lee,兩女之母,藍籌製藥公司前高層。首名女兒出世後醉心教育及創業,業務紮根英國及香港。熟悉英國物業巿場,歡迎聯絡交流:https://facebook.com/IreneJLC/