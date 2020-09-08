外傭曬衫自己衫晾得整齊　僱主衣物亂疊似梅菜　網民：唔幫你做

香港人生活繁忙，不少家庭都會請外傭打理家務，不過如果外傭工作馬虎，作為僱主都十分頭痛。一名女網民日前就在facebook貼出相片，可見外傭把自己的衣服晾得十分整齊，但旁邊僱主一家的衣物卻被弄成一堆，令樓主大感無奈。

圖中可見外傭把自己的衣服晾得十分整齊，但旁邊僱主一家的衣物卻被弄成一堆。（外傭僱主必看新聞訊息fb圖片）

該名港媽在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，表示「工人將自己嘅衫晾得真係整齊喇」。從她上載的照片中可見，在屋外晾衣架上，其中一邊放了外傭的衣服，當中可見外傭衣服晾得十分整齊，不過旁邊僱主的衣服卻雜亂無章地鋪在一張床單上，不但衣物皺巴巴，更被疊成一堆，十分混亂。

僱主的衣服雜亂無章地鋪在一張床單上。

該名港媽回應本網查詢表示，外傭之前都已經「試過晾到梅菜咁」，她於是示範如何攤開去晾，再用衣夾住以防被風吹走，「佢鍾意咪跟下，好多時以方便佢自己嘅方法做」，但想不到竟然會如此馬虎。港媽指之後要求外傭把衣服如她自己的衣服一樣晾起，外傭才重新把衣服晾好。

帖子引來網民熱論，批評外傭「明玩嘢」，又建議樓主解僱外傭：

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