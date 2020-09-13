迪士尼原來靠《仙履奇緣》翻身？3個灰姑娘鮮為人知的小知識

迪士尼（Disney）自1937年製作多套經典動畫，例如《白雪公主》、《小飛象》和《小鹿斑比》等，卻導致公司在1940年代陷入財困，最後由1950年的《仙履奇緣》（Cinderella，灰姑娘），帶領公司走出困境。台灣YouTuber「飽妮」曾拍片回顧一系列迪士尼經典電影，其中談到不少灰姑娘電影中鮮為人知的小知識。

台灣YouTuber飽妮拍片介紹迪士尼經典電影動畫《仙履奇緣》，形容灰姑娘當年成功拯救迪士尼走出財困。（YouTube「飽妮」影片截圖）

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唯一全片以真人演出做參考的電影

迪士尼早期動畫的舞動和衣物飄動畫面，經常請人演出相關動作，在拍攝完畢後再利用分解停格的方式製成動畫，但《仙履奇緣》是迪士尼唯一一部全片以後者製作的動畫電影。雖然這種方法能減省人力物力，但當時卻因違背手繪動畫原則而被員工質疑。

拯救迪士尼

《仙履奇緣》早在1930年代，已有被製成短片動畫的打算，直至迪士尼後來決定拍攝1部長片時，才將其與《小飛俠》（Peter Pan）和《愛麗絲夢遊仙境》納入考慮。最後由於迪士尼認為《仙履奇緣》內容與口碑極佳的《白雪公主》類似，因此成為了迪士尼的最後賭注。

所幸的是，《仙履奇緣》最終票房成績亮眼，北美票房接近1億美金，全球票房超過3億美金，成功拯救迪士尼擺脫1940年代的財政危機，也為此後眾多拍攝計畫提供資金，更得以在1955年設立全球第一座「迪士尼世界度假區」，可謂「沒有仙履奇緣的成功，就沒有現在的迪士尼」。

華特迪士尼最愛的電影畫面

迪士尼創始人一華特迪士尼出身窮困家庭，曾送報以幫補家計，也許正因為相似的出身背景，他生前多次透露在自己製作的電影中，最喜歡的是灰姑娘大變身一幕。

本文已獲「飽妮」授權刊登。