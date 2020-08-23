以為堅尼地城好近迪士尼　外籍男睇錯港鐵路線圖　轉坐的士呻被呃

如果不黯香港地理，只靠港鐵車廂內的路線圖估計距離，隨時擺大烏龍！最近有移居香港的外籍男子在網上發帖，分享從堅尼地城站前往迪士尼的經歷，本以為很短的路程，搭的士卻花了200元，大呻被司機騙錢。帖文掀起熱議，有人認真恥笑，但部分人很快指出曾有類似的網絡潮文，相信是對港鐵路線圖設計，與一眾初來報到的遊客開小玩笑。

有外籍男子網上發文，指自己誤打誤撞地在港鐵堅尼地城站下車，以為與迪士尼相近，打算徒步前往。（facebook「HK Expats」圖片）

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外籍男在facebook群組「HK Expats」發帖，表示早前打算前往迪士尼，無奈搭錯路線輾轉到了堅尼地城，看到該站在港鐵路線圖上與迪士尼非常近，便向的士司機問路，希望徒步前往。帖文稱，當時的士司機直接叫他上車，行駛一大段路程之後，車資盛惠200元；不過外籍男對此感到不滿，於文末指，「我要怎樣做才能投訴該的士司機敲詐」。

外籍男子指後來轉搭的士到迪士尼，花了200元，卻因為目的地不應太遠，故認為被司機騙錢。（《降魔的》劇照）

帖文昨早（22日）發布至今引來不少人回應，有人認真解釋迪士尼位東涌附近，與港島堅尼地城相距甚遠，建議樓主下次遇到類似情況應先詢問港鐵職員，並信以為真地留言稱「經一事長一智」，呼籲樓主不要投訴，可謂語重心長。

不過，很快就有網民看出端倪，發現帖文內容與網上長青潮文相似，並指香港迪士尼樂園因應新冠疫情暫停開放，只有度假區內的酒店繼續營業，跟着開玩笑指「游水過去唔使錢」、「有想過去上海迪士尼嗎？拉遠Google地圖看的話，其實也不會很遠」、「香港站與九龍站很近，要試試行過去嗎？」

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