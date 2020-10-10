【生活百科】廚櫃飾面質料大比拼　呢款新興物料仲有抗菌功能！

文：裝修佬 【廚櫃/飾面/發霉】近期在家煮食的機會增多，你是否曾經試過煮食時覺得廚櫃不就手？香港天氣潮濕，日子久了廚櫃門板是否有發霉彎曲的跡象？廚櫃是廚房日常不太會留意但非常重要的地方，在挑選上絕不能馬虎。尤其是廚櫃使用的板材和飾面款式繁多，一定要了解各類材質特點才能挑選出適合自己的廚櫃門板。今日裝修佬教大家各類廚櫃材板及飾面的特點。

↓↓↓ 即睇廚櫃飾面質料大比拼↓↓↓

+ 4 + 4 + 4

廚櫃門板板材種類

香港天氣較為潮濕，會令門板表面受潮，櫃身內籠板材亦會容易擴張彎曲，因此要選擇防潮力高及承重力強的材料。

1. 中密度纖維板

中密度纖維板由不同木材纖維以高溫高壓合成，是製作傢具較為理想的板材，承重力中等，最大優點在於表面和收邊位平滑，可以配搭不同飾面，想配搭幼細雕花面料選用纖維板最為適合。

2. 夾板

夾板是常見的廚櫃板材，以多層木材加工而成，承重力較強，防潮效果好且不易變形。夾板當中主要分有三層、五層和七層，夾層越多，硬度及承重力越高，所以七層夾板最為適合作為廚櫃內籠板材，配合膠板飾面會達致較好的效果。

廚櫃門板面料種類

廚櫃佔據廚房面積甚大，因此飾面選擇是重要考慮因素。飾面除了影響外觀，它的特性亦影響廚櫃的耐用度。

1.亞加力板

亞加力板顏色較其他飾面鮮豔光亮，質感貼近玻璃，因此廚櫃選用亞加力板會帶出時尚感。亞加力板硬度高、韌性好，不易破損。

因亞加力板相對較厚，若不小心輕微刮花，仍然可以保持顏色。抗污力甚佳，因為它對一般的酸鹼物有一定程度的抵抗作用。

在家煮食的日子多了，自然會對廚房設備要求提高。（GettyImages）

2.焗漆

焗漆同樣色彩選擇豐富，並有啞面及光面效果選擇，它表面經過多次打磨而成，不易褪色脫落，防潮及防水性佳，易於清潔，但是耐磨度亦一般，需要小心保養，配搭纖維板板材為佳。

3.木皮

木皮是常見的廚櫃飾面，由真木製成的薄片飾面，色澤細膩，具天然紋理，質感柔和溫暖，所以受用家歡迎；但價錢較高、易刮花、亦需要仔細挑選紋理以免紋理不連貫的情況出現。

4.防火膠板

防火膠板一般都會裱貼於纖維板的基材表面上。如字面所說它具有一定的耐火功能，因此非常適合作廚櫃。防火膠板價錢也相對實惠;可是需留意封邊或修飾處理，否則邊角有機會出現黑氣，影響外觀。

5.FENIX 納米技術啞光材質

近年有一款新興的廚櫃飾面——FENIX。FENIX物料含納米技術，具備抗指紋及遇熱能修復輕微刮痕的功能，美觀耐用，易於清潔，更重要這款飾面有抗菌功能，非常適合廚房使用。

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

↓↓↓ 即睇使用滅蝨蛋4個秘訣↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

↓↓↓ 即睇清潔浴室慳錢4式↓↓↓