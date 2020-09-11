港媽淘寶買衫中大伏　鬆身花邊褲錯在一個位　秒變「孕婦適用」

網購經常有不合身的煩惱，往往買家拿到實物一穿，感覺與模特兒截然不同。最近有港媽從淘寶購買一套可愛風的碎花短袖衫褲，未料到貨後才發現褲頭鬆得誇張，上衣正常，下半身短褲卻巨大得像孕婦裝，令網民笑言：「肯定大肚着，好貼心設計！」。

有港媽在網上分享淘寶買衫經歷，不滿到貨後才發現花邊褲太鬆太大，變成孕婦裝。（fb「淘寶開心share」圖片）

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港媽在facebook群組「淘寶開心share」發帖，表示早前從淘寶買來一套短袖衫褲，短版上衣採用貼身設計，鬆身花邊褲則靠褲繩達至摺疊效果。事主收貨後興奮打開，卻立即被眼前的「巨人褲」震撼得驚呼：「我知個款係鬆身，但會唔會鬆得有啲誇張啊」，即使她將褲頭拉至最緊，繩帶卻長至觸地，「（褲頭）縮到最緊，行一步都會甩褲，條繩好似唔使錢咁長到落地下」。

事主稱上衣沒有標明尺碼，短褲則為大碼，當她對比實物和店家提供的尺碼表後，發現兩者臀圍和腰圍在數字上相同，穿上身後卻沒有像模特兒般的蓬鬆感，直言「完全無想着嘅意欲」，家人亦建議她拿去裁縫店修改，以免浪費。

她後來到淘寶網店查看買家評論，才得知一早有人指出相同問題，就是繩子太長欠缺拉力，而且不如橡筋般可以拉筋褲頭，讓她非常後悔購買前沒有看清楚留言。

樓主分享笑料，表示「尺碼表臀圍同腰圍嗰度寫得啱㗎，真係有126cm（厘米），不過係冇諗過嚟到現貨係咁樣」，並非平時街上常見的橡筋褲頭。不少網民看過照片後爆笑，開玩笑指「其實穿一邊㗎咋」、「原來係成人衫同巨人褲」，又稱整套衣服貌似孕婦裝，「陀孖胎都着得落喎」。

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