港媽淘寶買靚裙呻中伏「着到去咗骨場咁」　網民分享1個關鍵心得

【網購中伏／淘寶苦主】網購衣服呎碼和剪裁難測，最怕貨不對辦中大伏。有買家近日在facebook分享在淘寶買連身裙的崩潰經歷，指看到賣家的商品照片，模特兒身上的君子非常合身，惟自己購入後卻穿出「骨場感」。不少網民看到實物照後爆笑，有網購達人更分享網購衣物最關鍵重點，提示必需細看其他買家評論或實物相，那才能把風險減至最低。

賣家照片可見有公主袖和腰帶束腰，裙的衣料亦較堅挺。（fb群組「淘寶開心share」）

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樓主在facebook群組「淘寶開心share」分享照片，表示日前從淘寶買來粉紅色連身裙，r只見賣家照片中的模特兒穿出時尚感，束腰短裙突顯修長身材。不過，當樓主拿到實物穿上後，卻讓她不禁驚呼：「點解model（模特兒）着得咁靚，我着到去咗骨場咁？」樓主傳的對比照可見到，裙子實物除了有色差問題，衣領、袖口和布料亦與「賣家秀」不同，既沒有公主袖和腰帶，裙身亦不夠堅挺。

惟港媽穿上連身裙後，驚覺自己猶如到了骨場，崩潰表示：「淘寶欺騙我感情。」（fb群組「淘寶開心share」）

模特兒身上的粉紅小清新風格，變成樓主身上的「感場感」，令她不禁抱怨「淘寶欺騙我感情」。帖文在短短2天吸引數百個留言，不少網民看過樓主照片後爆笑，直指「完全睇唔出係同款」，認為賣家照片明顯曾被P圖改動，「樓主妳P圖拉長對腳，收窄個身同條腰，再戴返條腰帶就似㗎啦」、「一睇就知改圖最少9成，妳改9成都可以咁」。

另有網購達人分享淘寶買衫重要把關步驟，就是必須細看其他買家評論，尤其有穿上實物的拍照的留言，「要睇買家 comment內啲實物相才能作準」、「記得睇評價中嘅圖片」。

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