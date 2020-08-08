淘寶買抽油煙機加錢打木架　貨到只見3根木條　店家回應最爆笑

運送易碎品通常都要加固處理，否則貨品容易有損壞。有港媽日前網上分享在網購平台「天貓」的購物經驗，指購買抽油煙機時獲店家建議多花30元加設木架，未料到貨時驚訝發現「木架」變成3根木條，一問之下，客服的回答更是讓她啞口無言，「飯都噴了出來」。

有港媽分享網購故事，指最近從天貓網店購買抽油煙機，原以30元加設木架，未料貨到才發現只有木條。（fb「淘寶開心share」）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

港媽在facebook群組「淘寶開心share」發文，表示最近網購1部抽油氣機，由於屬玻璃製品，客服貼心地向她建議加設木架，以減低玻璃破碎的機會。樓主不疑有他，答應多花30元打木架。

不過，據樓主上傳的照片，抽油煙機送到家中時，紙箱一側只有3根被透明膠紙黏着的長木條，而且木條「保護」的角落，亦非玻璃所在位置。當她膽顫心驚地拆開包裝後，幸好內有發泡膠保護，但其中一邊裂開，機面玻璃左上角有少許崩角，整體上沒有大礙。

港媽上傳照片，看到抽油煙機的玻璃有少許崩角。（fb「淘寶開心share」）

樓主後來就事件聯絡店家，竟獲回覆指「可能每個地方的打木架方式不一樣」，並道歉後再坦言：「我們也是第一次打」，願意退款30元。樓主看後哭笑不得，表示「一睇到真係飯都噴了出來」，但發帖純粹只為分享，「笑一下」，所以沒有透露店家名字。

木架變木條，有網民留言直指應是「世上最勁打木架嘅技術」，笑言「近排木貴，30蚊得3支」又稱客服的老實回應太可愛，認為樓主獲退款和貨品未見大損壞已算幸運。另有網民分享同類經驗，指曾網購置物櫃，雖從頭到尾都包了木架，唯獨櫃腳空空如也，「結果4隻（櫃）腳斷晒，人都癲」。

同場加映：淘寶店騎呢推銷！

+ 6 + 5 + 4