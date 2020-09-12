友人醉酒的士上狂嘔　司機讓先上樓安頓未收錢　網民尋人望還車資

一般而言乘客在的士上嘔吐，司機便可徵收清潔費。有網民最近在facebook發帖尋人，指昨晚送醉酒友人回家時，朋友在的士上嘔吐，他忙於照顧對方上樓，欲安頓好一切才付車資和清潔費，惟其後下樓時已不見的士蹤影。樓主心感抱歉，故在網上發帖，希望找到好心司機歸還車資等費用。

有網民在facebook發帖尋人，指日前與友人搭的士回家，朋在在車上嘔吐，他忙於照顧對方未付車資，後來發現的士司機已離開。（資料圖片）

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事主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，指昨晚與醉酒友人在銅鑼灣搭的士回家，惟朋友喝得爛醉，直接在車上嘔吐，準備下車時更跌出馬路，事主立即扶起對方，同時擔心後方來車會釀成意外，非常狼狽，遂向司機說聲抱歉，詢問可否先送朋友回家，安頓好後再下樓付錢，的士大哥一口答應。

不過，當事主後來下樓，卻已經找不到的士，司機仍未收取車資和清潔費500元，令他不禁慨嘆：「難為了的士大佬！」，因此希望盡快找到對方付錢。事主指自己並非存心不付車資，事後與朋友致電多間的士台，惟因沒有車牌而尋人失敗，只好在fb發帖，借助網上的力量，希望可以親自向司機道歉。

事主問司機可否讓他們先上樓安頓，但他其後下樓時發現司機已經離開。（《降魔的》劇照）

帖文引起網民討論，不少人大讚樓主有責任感和君子，希望該名好心的哥能看到帖文，「千中無一嘅好人」、「正面教材，值得讚賞」，但也有人認為乘客在車上嘔吐，事後雖可付錢了事，卻仍然「難為司機」。

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