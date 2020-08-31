女乘客牛頭角兩度被拒載　的士司機出頭怒斥行家：正老鼠屎搞衰晒

【的士/拒載/的士司機】的士司機與乘客的爭拗不時發生，不過並非每位司機也是壞人。有的士司機昨於網上發文，指在牛頭角等客時，看到一名女乘客被排頭位的行家兩度拒載，看不過眼直接下車直斥對方「唔想做就過主唔好排」，更即時提出可接載女乘客。他更指接載女乘客後，很快就「客接客」，笑言是「好人有好報」。

有的士司機目擊一名女乘客被同行兩度拒載，看不過眼直接下車怒斥同行，並提出接載女乘客。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」）

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該名的士司機日前於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指當日在牛頭角樂華邨排隊等客時，看到一名女乘客疑遭排頭位的司機趕下車拒載，「作嘢話自己接咗order喺度等緊，個客跟住上咗我車」。他看不過眼女乘客被拒載，遂下車直斥前車司機「你唔載揀客就開車走，唔好喺度排」，惟對方又表示願意接載女乘客。

樓主看不過眼女乘客被拒載，遂下車直斥前車司機「你唔載揀客就開車走，唔好喺度排」。（《降魔的》劇照）

沒料女乘客上車後不久再次下車，「見個女士又激氣又唔知點好，我同位女士講『你上嚟我載你啦』」。司機指，女乘客在車程中表示認得拒載她的司機，因對方戴住助聽器，故特別有印象，更指對方已非首次拒載。司機聞言不禁大罵「正一老鼠屎搞衰晒」，直言排隊等客「預咗有長有短，唔想做就過主唔好排」。

司機又說，女乘客下車後，剛好遇到的士站沒車等客，5分鐘後便上客，其後再於短時間內接連上客，「一個鐘左右連石仔貼士執到三嚿（意指300元）」，笑言「真係好人有好報」。

帖文獲得網民讚好，不少同業直斥拒載的士司機影響行業形象，「成千上萬害群之馬，這行業聲譽永遠無法改善」、「的士業的確有師傅操守有問題，影響咗我哋行業受到不良形象！真的希望在此社會環境反省下唔好累街坊」。亦有網民認為，的士司機難以揀客，最重要是個人心態，「我只有一個信念，載完短途，或者有長途等緊呢？」、「做生意有時講彩數！總之好又一日，今日唔好數就望明日」。

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