【ASMR】剪髮聲原來超治癒　韓女Cosplay髮型師助觀眾踢走煩惱

現時YouTube有不少ASMR主題的片段，與一般YouTube片段不同，它們主要以低聲細語的說話、輕鬆的節奏，及不同生活主題令觀眾放鬆身心。今次韓國一位專門拍攝ASMR片的YouTuber Latte，就以近年潮流興的男士理髮店Barber Shop為主題，想不到剪髮的聲音原來亦令人感到治癒。

Latte今次在片內扮演一個在男士理髮店Barber Shop的員工，觀眾就是光顧的客人。（ASMR LATTE@YouTube截圖）

自主性感官經絡反應（英語：Autonomous sensory meridian response，縮短簡寫為ASMR）亦稱自發性知覺神經反應，是一種通常從頭皮開始，並向下移動到頸後及脊椎上方的發麻感覺。它是皮膚感覺異常的一種愉快的形式[5]，能夠跟聽覺觸覺聯覺進行比較，並可能與震顫的感覺重疊。

Latte今次在片內扮演一個在男士理髮店Barber Shop的員工，觀眾就是光顧的客人，在1小時內從剪髮、洗頭、剃鬚等過程，利用不同的工具發出聲音，加上Latte的溫柔細語及手勢，大家亦不知覺享受ASMR帶來的治癒感。

網民亦大讚Latte非常專業，而且為背景大花心思，令觀眾更易投入當中的場面。其實她過往亦有不同主題的ASMR片，讓不同喜好的觀眾挑選自己想看的片段。

（ASMR LATTE@YouTube）