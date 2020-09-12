帽事嘅│台男出差1個月揭女友連環偷食5男　網民：時間管理大師

有甚麼慘得過得悉伴侶出軌？答案可能是伴侶出軌人數不只一人！又有多少人得知另一半出軌偷食後，願意選擇原諒？台灣有男子日前在網上大吐苦水，指女友在他出差期間，一直對外宣稱單身，在短短1個月便與另外5名男子約會，除了發生性行為，更將他的情人節禮物和情侶戒指轉送他人。面對女友聲淚俱下的挽留，台男最後心軟原諒，但網民卻擔心他的「帽事」未完，更笑言其女是跟早前被揭出軌的藝人羅志祥（小豬）一樣是「時間管理大師」。

羅志祥被前女友周揚青點名斥渣男，形容他偷食多女兼做「多人運動」，令他成為「時間管理大師」。（視覺中國﹑周揚青微博圖片）

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該名「戴帽」台男近日投稿至facebook群組「靠北女友my girl」，表示自己早前因公事出差1個月，回家後發現女友的舉動有古怪，後來無意間接聽1通男子打給女友的電話，才得知自己「戴綠帽」。他指女友在他出差時宣稱單身，偷偷結交5名男友，甚至將其送贈、價值數千元台幣的情人節禮物，以及情侶戒指轉送出去。

台男憶述種種偷食先兆，稱女友過去相約一眾男友時，都騙說跟對方只是朋友，並要求給予私隱和「相信她」。雖他一直滿足女友的要求，沒有懷疑也沒有追查，無奈最後是「真心換絕情」。他稱女友的偷食對象同樣不知道自己是第三者，事後有人向他道歉，也有人出言不遜，一時間承了太大打擊，他直指「這不是一般的痛欸」。

台灣有男網民表示出差1個月後，發現女友曾偷食5名男子。（《她的私生活》劇照）

帖文續指，女友本來有憂鬱症，起初不承認偷食，台男還要先安撫她情緒，當她心情平伏後，終承認在1個月內曾與5個男子發生性關係。台男慨嘆，「1個還好說，5個是怎樣？」，2人多次離離合合，但女方苦苦哀求，「說她不會有下次，最愛的是我，不想離開我」，男方最後選擇原諒，稱「相處久了，照顧久了，加上為了她付出了多少，不甘心啊」。

台男自覺「很傻」，大批網民亦勸他分手，認為他只是女方眾多男友的其中1個，並非「正宮」，紛紛留言指，「你的帽子的亮度，應該比高速公路的指示牌還要亮」、「5個還沒湊滿7天」，有人則形容其女友跟偷食多名女生的羅志祥同樣是「時間管理大師」。

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