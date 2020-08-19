發現男友偷食時嘅最佳應對法：攤牌前做足準備　要確保佢唔敢再犯

「女人的直覺」為何如此敏銳？「最近我男友的行為有點可疑……」大部分擁有這種煩惱的女性，最終都會發現伴侶劈腿，導致分手。這種情況是不是很常見呢？

你會怎麼辦？發現男友偷食時的「最佳處理法」

今天我們要徹底考察不小心發現伴侶偷食時的「正確處理方法」！接著就為大家一一介紹最佳應對法吧。

步驟1：首先在心中問自己：「能不能原諒他？」

如果從意想不到之處發現伴侶偷食，請先冷靜下來，壓抑眼前的「憤怒」之情。大部分女生無法忍下點點累積的焦躁，而逼問男友……最後在難分難解的爭吵之中，終結這段感情，迎來悲慘的結局。

一旦開始懷疑就沒完沒了的心情，我們也感同身受。然而，若男友真的劈腿，重要的是確定自己的心意，思考：「我自己想怎麼收尾？」

假設你判斷能夠原諒男友，也需要思考如何讓他好好反省。如果真的無法原諒他，既然都要分手，吵架的方法也會有所不同！（能夠下定決心，告訴自己吵得再兇也於事無補！）

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步驟2：接下來要徹底清查「偷食的事實」

接著，你在向男友攤牌之前，一定要查明劈腿一事是否屬實。「不小心瞄到手機的來電畫面。」「在房間發現女用飾品。」相信各位常在不經意之中發現徵兆。此時，請別忘記男生也會找藉口掩蓋事實！

現在由於社群網站的進步，越來越容易揭穿偷食的不在場證明，這一點是眾所周知。如果心想：「很可疑！」就要做好一定程度的心理準備，先不要戳破，再趁機掌握證據，像這樣搞點小動作也不為過吧？若彼此心存「疑念」而爭吵，並不會產生任何結果，請務必小心翼翼地行動。

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步驟3：最重要的是讓男友「不敢再犯」

最後若下定結論，決心修復兩人的關係，那麼首要之務就是讓對方發誓：「再也不犯這樣的錯誤。」當你選擇「不想分手」這個選項，他也許會心想：「不論我怎樣，她都會原諒。」這是爛男人的普遍特質。

雖然有言道：「有一就有二……」但你應該違反這句俗語，試著引導話題，讓對方心想：「再也不想讓她傷心難過。」「再也不想經歷這種慘痛局面。」適當控制憤怒與悲傷的情緒，發揮你的本領！

以上建議有幫助嗎？絕對不能忍氣吞聲哦！如果你「其實從很久以前就對男友的『偷食』睜一隻眼閉一隻眼」，請務必實踐這次介紹的辦法。

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