老公玩抖音疑出軌　對象竟是14歲學生妹　港媽：個女仔瘋狂講愛佢

有人說第三者是一段婚姻中最大的傷害，當對方出軌時，很多人都不知如何面對。有女網民日前在討論區發文，指朋友揭發其老公跟其他女生曖昧，對象竟然是一名中學生，「個女仔仲唔知醜瘋狂講我愛你」，其後友方要求老公跟第三者絕交但被拒絕，令友人不知如何是好，遂問網友意見。

有港媽揭發老公跟其他女生曖昧，對象竟然是一名中學生。（示意圖，《Doctors》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該網民在facebook討論區「親子王國」發文，指30歲的友人和同齡老公，由中學拍拖至今結婚10多年，到今年年初發現老公在抖音認識了一名13、14歲的中學生，並發生曖昧關係，包括準時互報行蹤，該女生還會「唔知醜」地瘋狂講「我愛你」。不過到二人對質時，老公卻不承認有路，強調只是好好的朋友，「當佢女咁看待」，又稱今生今世只愛太太，但當友人要求他們絕交時，老公卻拒絕，「佢話無謂令個小妹妹唔開心」。

樓主指，女生的存在令友人傷心，想和老公分開，但又不捨得，加上有一對仔女要照顧，更加不知應怎樣面對，而男方亦曾試過疏遠對方，但女生繼續苦纏，「喊住叫唔好離開」，主動去男方工作地點等他，半夜跟他聊wechat等，即使明知男方有老婆仔女仍繼續進攻，「仲話要成年後同個男人結婚踩人台」。友人目前掌握了女生的資料，包括電話、地址及學校，打算聯絡老師或家長，遂問大家意見。

樓主指男方亦曾試過疏遠對方，但女生繼續苦纏。（示意圖，《Doctors》劇照）

帖文引起網上熱議，不少人直呼誇張，但大多認為男方問題更大，「30歲人自己仲有仔女，點可能對13、14歲女童有興趣！」對於應否聯絡女生的家人或學校則意見兩極▼▼▼

早前熱播韓劇《夫妻的世界》掀到婚外情話題，有人分析另一半出軌離不開3個原因▼▼▼

有人說女人婚後變化大，隨時令老公失去當初的感覺。想知你婚後在老公眼中是「賢妻」還是「嫌妻」，不妨參考以下心理測驗↓↓↓

👇👇👇點圖看答案：你是哪種人妻類型！👇👇👇