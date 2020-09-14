曾代表香港比賽　熱愛田徑男生讀Band 3中學遭歧視　父母怨難搵食

年輕有夢，每個人曾幾何時亦為夢想燃燒青春。一名16歲男生最近在facebook撰文抱怨自己為田徑付出很多努力，曾代表香港參加海外比賽，卻因為就讀Band 3的中學遭受路人白眼，甚至連家人亦不支持自己追夢。樓主坦言感到失望，受到極大壓力，認為無人明白自己多年付出，更明言：「希望大家唔好再用有色眼鏡睇band 3學生。」

一位16歲的男生抱怨自己為田徑付出很多努力，甚至代表過香港參加海外比賽，但因為正就讀Band 3的中學卻遭受路人白眼，甚至連家人亦不支持自己追夢。（《雖然精神病但沒關係》劇照）

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最近有中學生在facebook專頁「名校Secrets」投稿，抱怨因為Band 3學生的身份，即使為田徑夢想付出多少努力，亦無人認同，甚至遭受路人歧視。

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不少網民留言表示同情樓主的遭遇，又鼓勵他繼續堅持做自己愛做的事，「我從來都唔敢話人垃圾，所有人都有專長，只可惜香港考試制度以及社會風氣埋沒咗好多『非主流』人才」、「唔好同人比較，每日都令自己進步一點就夠好了」、「每個人總有佢嘅長處，唔一定要用讀書來判斷一個人嘅成就」、「路係自己行出嚟嘅，畀心機」。

（facebook專頁「名校Secrets」）

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