【開學復課】中學網上教學時間表曝光　返8半放5點全日Zoom似返工

新冠肺炎第3波疫情雖有緩和迹象，但學界預計不會早於9月14日復課，因而不少學校都已就下周二9月1日的開學日做好準備，安排網上教學。有學生在網上分享一張中學Zoom課堂時間表，只見由上午8時半到下午5時，中間雖有小息及午膳時間，但網民直言「似返工」，又分享自己學校的情況，引起熱烈討論。

9月開學在即，學生們或需要每天對着電腦上課數小時。（資料圖片）

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有網民投稿至facebook專頁「名校 Secrets」，上載一張中學新學年網上教學安排的通告，並無奈表示「無言，自己睇圖」。通告列明，由9月2日起各科將會透過Zoom平台進行網上教學，原定面授課堂每節為50分鐘，改為40分鐘，由早上8時半至下午5時，不過中間則安排半小時的小息及逾2小時的午膳時間。

通告列明，各科將會透過zoom平台進行網上教學，原定面授課堂每節為50分鐘，改為40分鐘，由早上8時半至下午5時。（fb「名校Secrets」圖片）

通告說明網上課堂分兩階段進行，第一階段為9月2至11日，中一至中五只上第2至5節，即由上午9時20分至下午12時50分。至於中六則上第2至7節，即上午9時20分至下午4時30分。9月14日起開始第二階段，各班級上足7節，每周三設班主任時間。

網民對於這個時間表議論紛紛，有人認為返足全日，還要對住熒幕Zoom「好Chur」，「學生隻眼頂唔頂得順」，又指「iPad都無電啦」；但有網民則指放兩小時午膳已經好好，「打工仔表示羨慕」，有人又指其學校甚至要求穿校服上堂。

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