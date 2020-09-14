台版「珍寶海鮮舫」風光一年突倒閉　岸邊棄置20年淪海上廢墟

看過周星馳電影《食神》的人都知道，食神競賽是在一艘船叫「珍寶海鮮舫」的船上進行，但今年傳出停業消息，其實高雄20年前也曾有過台灣版的「珍寶海鮮舫」，名叫「海上皇宮」，只不過經營不到一年就宣告倒閉，原本金碧輝煌的餐廳如今已變成廢墟，讓很多老高雄人不勝唏噓。

周星馳電影《食神》於「珍寶海鮮舫」舉行食神競賽（點圖放大▼▼▼）

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講到「海上皇宮」會勾起很多老高雄人的回憶，該船造價驚人，有人說斥資6億元（台幣、下同），也有一說花了8億元。該船在香港打造再拖過來高雄，除了「海上皇宮」外還有一艘「海上御廚」則是廚房。《ETtoday新聞雲》實地觀察該船至少有四層樓高，據了解該船長56公尺、寬24公尺，等於1樓就有406坪，不難想像當初開幕時的氣派場景。

「海上皇宮」在2000年5月27日風光開業，是全台第一家取得海上營業執照的餐廳，住商不動產鳳山文山加盟店店長鄭啟峰表示，他曾到「海上皇宮」用餐2次，印象中該餐廳除了桌菜之外，也有Buffet自助餐形式的餐廳，沒有預約根本無法進去用餐，「而且服務生會穿『宮女』的服裝，非常新奇。」

不過「海上皇宮」壽命也短得像流星，2001年3月28日就宣布倒閉，營業時間1年都不到，曾有媒體指出是因為爆發經營權糾紛因此倒閉，鄭啟峰則認為也可能是因為投資金額太高回收不及，因此才草草結束營業。

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家住旗津的高雄民眾劉先生表示，「海上皇宮」是在他大學時開幕，原本還希望家人可以帶他去吃飯「見世面」，沒想到不到一年就吹熄燈號，感覺相當可惜。也有網友表示，「海上皇宮」是他第一份工作，卻也是第一份還沒開工就沒了的工作。

《ETtoday新聞雲》從外部觀察，包括「海上皇宮」、「海上御廚」兩艘船外觀都已殘破不堪，木材腐蝕嚴重，鐵件也都早已生鏽，更有許多垃圾堆積，而從窗外往內部看也只看到空蕩蕩的空間。白天時站在船外往內看就覺得不寒而慄，晚上時恐怕更陰森。

高雄港警表示，過去「海上皇宮」停泊在駁二時就曾多次被小竊賊偷走裡面的金屬線材變賣，後來2013年因為要迎接黃色小鴨，便將「海上皇宮」移至旗津的船渠管制區，才免於被破壞的狀況。

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不過「海上皇宮」因為遭到法院查封中，債權狀況混亂，對於台灣港務公司高雄分公司來講也是一大問題，據了解因為「海上皇宮」的船型體積，每年要付的「碇泊費」就要100萬元，台灣港務公司高雄分公司業務處副處長王譽舒表示，目前該船積欠的碇泊費約2000萬元，但該船經過幾次法拍都未能拍出，就只能一直放在高雄港內。

知情人士表示，當初「海上皇宮」法拍時底價仍超過億元，加上積欠許多費用，因此完全無法吸引投標，時間愈久欠的錢愈多，就更不會有人願意出手買下。

而「海上皇宮」債權混亂，台灣港務公司高雄分公司不是最大債權人，因此難以對該船做任何處置，據了解若是該船因沈船、傾斜等嚴重狀況，港務公司才能以安全理由對該船做處理，不過現階段「海上皇宮」並沒有類似狀況，於是也只能任由曾經的海上地標在高雄港內慢慢斑駁凋零。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】