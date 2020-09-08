台男陰囊生粒粒腫如棒球　全因人妻誤信偏方　醫生一擠火山爆發

對抗惱人痘痘，一般人習慣自行處理，尤其如果痘痘長在難以啟齒的地方，更是羞於看診，不過台灣一名男子陰囊長痘痘，竟讓老婆用偏方處理，結果睪丸腫成棒球大，為救命根子，付出慘痛代價。

台灣醫生邱鴻傑在《醫師好辣》分享，一名患有糖尿病的40歲男性陰囊長痘，病患習慣用手摳，摳到最後變成疔子（即「癤」），老婆聽說只要疔子頭挑掉，疔子就會好，真的拿了針幫先生剔除，不剔還好，這一剔，先生的陰囊開始紅腫，還會發熱疼痛。

一擠即時火山爆發！到底患者下體發生什麼事？（點圖放大▼▼▼）

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男子受不了趕緊求助泌尿科，到門診時整個陰囊長得跟棒球一樣大，邱鴻傑醫生必須為患者清創，劃開陰囊讓睪丸外露，一劃開皮膚，膿像爆漿一樣從裡面爆出來，得每天用溼紗塞到患者陰囊裡面，1天換2次藥，塞了3、4天才慢慢救回命根子。

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