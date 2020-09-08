台灣整容女遇車禍　插管突失控趕走陪診男友　一照X光真相大白

台灣急診科醫生魏智偉日前上節目《醫師好辣》，分享病患情緒失控不配合的案例。魏智偉說最怕遇到病人害怕打針，「有些人打針哎哎叫，會感覺醫生很殘忍，我們在急診室是開放空間，會有些侵入性處置，有些人看到器械就害怕，尖叫在開放場合讓我們很難收拾，有個地方很好處置，就是在急救區。」

魏智偉說，急救區在急診室相對密閉，曾遇到30歲的女病患因車禍骨折到醫院急診，沒想到對方看到急救器材緊張反抗，「她出車禍左側肋骨骨折，有點氣血胸，我們要放置胸管，上半身衣服要脫掉、無菌，要畫個小傷口放管子，那個女生看到這些東西大叫，要求男朋友陪在旁邊。」

台女遇車禍導致氣血胸，插管時卻慌張大叫，背後原因到底是什麼？（點圖放大▼▼▼）

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那位女病患之後也照了X光，魏智偉確認她左側氣血胸，「這個女生有去隆乳，乳房處有看到置入物，其實她在尖叫、亂動，我們很怕把她的填充物用破，我安撫她，拿X光片解釋，她突然想到什麼冷靜了，她說『醫生等等可能會流血，請我男朋友在外面等好了』。」

魏智偉請病患的男友在外等候，女病患才坦承因為有隆乳，不希望男友知道，魏智偉承諾她若好好配合麻醉就不告訴她男朋友，果然後來對方好好配合，才順利完成放管子。

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