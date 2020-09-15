金星大氣層發現磷化氫　科學家研究是否可能存在生命

英國曼徹斯特大學（University of Manchester）、卡迪夫大學（Cardiff University）及美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，MIT）組成的研究團隊周一（14日）表示，在金星的大氣層中發現「磷化氫」（phosphine），顯示金星上或有微生物，換言之很可能存在生命，惟科學家暫時無法解釋箇中原因。

有關發已刊登在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊，研究人員是透過位於智利阿塔卡馬沙漠（Atacama）及夏威夷（Hawaii）的望遠鏡對金星進行長期觀測，發現在距離地面50公里的金星大氣層中有磷化氫；在地球上，磷化氫是一種無色、劇毒、有魚腥臭味的氣體，由細菌在缺氧環境下產生，因此科學家不排除金星的大氣層會有漂浮型的生命存在。

領導研究的天文學家格里夫斯（Jane Greaves）指出，是次在金星發現的磷化氫含量約為20 ppb（parts per billion），研究人員曾調查是否因火山活動、隕石、閃電等情況而導致磷化氫出現，但均無法找到合理解釋，故下一步將研究金星是否有生命存在。

麻省理工學院分子天體物理學家席爾瓦（Clara Sousa-Silva）說：「根據我們目前的了解，磷化氫出現在金星大氣層的最合理解釋是因為有生命存在，雖然這聽起來確是相當奇幻」；如果金星上真的有生命，即代表人類在宇宙中並不孤單，而整個銀河系相信還有宜居的星球。

▼天文現象「金星合月」

全太陽系最熱一顆行星

金星是最接近地球的行星，兩者相距約4300萬公里；由於金星大氣層的氣體主要是二氧化碳及硫酸雲，所產生的強烈溫室效應令金星表面長期保持超過攝氏400度，是全太陽系最熱的一顆行星，因此科學家一直認為金星上不會有任何生物存在。

（綜合報道）