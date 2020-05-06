【天文台科普】金星伴月到五月底　日落後望向西邊即可見

最近一些市民致電天氣預測總部查詢，表示黃昏時在西方天空看到一顆非常光亮的物體，不知為何物，更一度懷疑是不明飛行物體云云。同事耐心向市民解釋，他們看到的其實是金星！ （原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

金星是天空中第三亮的星體，僅次於太陽和月亮，故長久以來為人所熟悉，歷代詩詞歌賦皆可見其蹤影。例如《詩經．小雅．大東》有云：「東有啟明，西有長庚」，「啟明」和「長庚」是古人賦予金星分別處於東邊與西邊天空時的名稱。東漢時期王充所著的《論衡・是應》早已指出「啟明」和「長庚」是同一顆星（註一），只是遠古以前的人們不知道，所以才取了兩個名字。大概是由於難以看見金星東升西落的整個過程吧。

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天文台除了提供每天日出日落、月出月落的時間之外，也有提供行星今天及明天的出沒時間，大家可從天文台的「天文觀測天氣資訊」網頁找到詳細資料。若果想再預知未來數月以至三年的行星出沒時間，便要參考如下圖的「太陽及行星在香港出沒的時間」年曆。不過第一眼看到以下這張圖，可能有點難懂。讓我們以金星為例，講解這張圖的用法（按圖了解）↓↓↓

從上圖可見，今年（2020年）3月至5月初，金星落的時間最遲，晚於香港時間21時，故此在日落後3小時左右，金星仍未沒入地平線之下。加上最近天氣良好的日子較多，即使在燈火通明的市區也不難以肉眼看見金星，因此留意到金星的市民多了。不過隨後金星落的時間會越來越早，到了5月底，日落後就難以看見金星了。

5月以後又如何？今年從6月開始，天氣條件許可的話，於凌晨時分可以看見金星。但到時金星會在東方的天空出現，即古人所看到的「啟明」星。

當然，如果大家還是覺得上圖太複雜的話，可以直接到天文台的天文觀測天氣資訊網頁查看最近三天的星體出沒時間。雖然現代城市光害導致肉眼可見的星體減少，但若大家抬頭細看，或許能發現夜空中的滄海遺珠。

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註一：「《詩》又言：『東有啟明，西有長庚。』亦或時復歲星、太白也。或時昏見於西，或時晨出於東，詩人不知，則名曰啟明、長庚矣。」──東漢王充《論衡・是應》

原文：西望長庚

作者：香港天文台莊思寧