火星日落超靚！NASA公開各行星日落片段　金星、天王星都有

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【NASA美國太空總署 / 火星日落片段】地球日落大家見得多，火星、金星、天王星甚至土星衛星土衛六的日落，大家又見過嗎？NASA近日就發布了不同行星、衛星的模擬日落片段，讓大家一起欣賞美景。

（NASA）

NASA戈達德航天中心（Goddard Space Flight Center）行星科學家Geronimo Villanueva及同事開發出行星光譜生成器（Planetary Spectrum Generator），模擬了天王星和其他星球的日落。

▼▼▼ 各行星、衛星日落情況如下 ▼▼▼

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該工具讓科學家透過複製光在不同行星、系外行星、衛星和彗星傳播方式，了解其大氣和表面組成。

資料來源：按此

NASA公開火星史上最清地貌全景照　18億像素荒涼地表清晰可見

NASA之前亦公開了有史以來最清晰的火星地貌全景照，火星上荒涼的隕石坑邊緣和充滿車軌的岩石地面都清晰可見。

▼▼▼點圖放大看有史以來最為清晰的火星地貌全景照▼▼▼

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▼▼▼ 火衛一最新圖像 ▼▼▼

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更多詳情：NASA公開火星最大衛星新圖　6張圖揭「火衛一」神秘特點

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