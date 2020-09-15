消委會｜10款隨身空氣淨化機除菌比併　貴未必最好　或現二次污染

【隨身空氣淨化機/負離子空氣淨化機】新冠肺炎疫情有放緩迹象，但市民仍不能鬆懈，須繼續做好防疫措施。不少人於疫情期間選購各種隨身負離子空氣淨化機，消委會測試市面上10款常見型號，發現相關產品的除菌效能懸殊，除菌率最高的一款僅七成，除菌表現令人失望，提醒市民不應依賴相關產品以減少吸入污染物及預防疾病，直指採用勤洗手等保障個人衞生方法更有效，「唔使嘥錢買」。

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↓↓↓10款隨身負離子空氣淨化機常見型號效能比較↓↓↓

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消委會購入市面上10款常見的隨身負離子空氣淨化機，委託獨立實驗所測試其臭氧濃度、負離子濃度、除菌能力及除PM2.5能力，結果顯示全部樣本在細小、密封的測試艙內都只能去除空氣中部份細菌，操作15至60分鐘內，除菌率均只稍稍上升介乎2.8%至6.7%。

10款隨身負離子空氣淨化機的售價由598元至1,698元不等，聲稱來源地包括中國、台灣、日本及韓國。全部樣本都不設過濾器，聲稱可產生負離子，從而去除或抵抗空氣中的PM2.5、細菌或病毒。結果顯示，8款樣本只取得2.5分或以下（5分為最高），另外兩款亦只獲3分。

消委會指，10款樣本中除菌能力表現最好的依次序為「雅達瑪AirTamer」、「mamaion」、「Mobework」、「Almond Defends」4款產品，其中「雅達瑪 AirTamer」在4個時段得出的除菌率，都較其他樣本於相同時間表現為佳。不過若以最高5分評分，首2款產品只獲評3分，另外2款產品則同獲2.5分。

而去除PM2.5空氣污染物能力方面，同樣是上述四款產品的測試表現較好，當中「mamaion」及「雅達瑪AirTamer」在測試中表現較好，在4個時段得出的PM2.5去除率都較其他樣本高，不過仍需30分鐘才能在3立方米的測試艙內達到53.1%及44.8% PM2.5去除率。

另外，測試中有6款樣本評為表現遜色，包括「ionie」、「Trustlex」、「Ionizo」、「KB」、「Jewelion」及「infoThink」，6個型號在操作長達30分鐘後的PM2.5去除率只介乎2.0%至4.3%，只取得最低的1分。

消委會指出，由於空氣淨化效果容易受環境影響，亦容易出現二次污染等，即沉降於物品上的污染物有機會透過用家接觸口鼻而感染，認為所有樣本在除菌及除PM2.5測試中所獲的評分都受到局限，呼籲消費者不應依賴這類產品來減少吸入污染物及預防疾病，反而以正確佩戴適合的口罩，加上正確的潔手步驟更有效減低感染風險。

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