消委會雪糕測試報告　14款5星之選逐件睇　最邪惡居然係呢款！

炎炎夏日最好就是食雪糕消暑,不過作為「最邪惡零食」之一,雪糕的糖分及脂肪含量不容忽視!消委會今日(15日)出版的《選擇》月刊公布雪糕測試結果,29個樣本中, 19款屬高糖食物,1款則屬高脂。至於預先包裝雪糕及冰凍甜點樣本中,有14款獲得最高5星評分,即按下圖一次過睇清消委會5星雪糕之選!

根據食安中心的「高糖」及「高脂肪」食物參考水平,食物每100克含超過15克糖即屬「高糖」;而每100克超過20克脂肪則屬「高脂」。消委會測試結果發現,29個雪糕樣本中,六成半屬「高糖」食物,其中英國品牌MAGNUM一款雲呢拿雪條(classic-frozen dessert with vanilla from Madagascar coated with milk chocolate)每100克含糖量高達22.7克,每食一枝(79克)即相等於攝入4.5粒方糖,達到世衛建議成人每日應該攝入糖份逾半。

至於「M&S Food」的一款朱古力雪糕(Dessert Menu Chocolate Ice Cream)每100克含量達21.4克總脂肪,進食一份已佔成人每日建議攝取量的23%。而「天仁茗茶」御選綠茶霜淇淋的總脂肪含量及糖含量均為最低,不過仍不屬「低糖」或「低脂」食物。

消委會建議,市民享用雪糕時也應留意攝取量,可以與人共享,並要適可而止,進食雪糕或冰凍甜品後應該減少從其他食物中攝取脂肪和糖,保持均衡和多元化的飲食。

