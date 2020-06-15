消委會雪糕測試報告　14款5星之選逐件睇　最邪惡居然係呢款！

炎炎夏日最好就是食雪糕消暑，不過作為「最邪惡零食」之一，雪糕的糖分及脂肪含量不容忽視！消委會今日（15日）出版的《選擇》月刊公布雪糕測試結果，29個樣本中， 19款屬高糖食物，1款則屬高脂。至於預先包裝雪糕及冰凍甜點樣本中，有14款獲得最高5星評分，即按下圖一次過睇清消委會5星雪糕之選！

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根據食安中心的「高糖」及「高脂肪」食物參考水平，食物每100克含超過15克糖即屬「高糖」；而每100克超過20克脂肪則屬「高脂」。消委會測試結果發現，29個雪糕樣本中，六成半屬「高糖」食物，其中英國品牌MAGNUM一款雲呢拿雪條（classic-frozen dessert with vanilla from Madagascar coated with milk chocolate）每100克含糖量高達22.7克，每食一枝（79克）即相等於攝入4.5粒方糖，達到世衛建議成人每日應該攝入糖份逾半。

至於「M&S Food」的一款朱古力雪糕（Dessert Menu Chocolate Ice Cream）每100克含量達21.4克總脂肪，進食一份已佔成人每日建議攝取量的23%。而「天仁茗茶」御選綠茶霜淇淋的總脂肪含量及糖含量均為最低，不過仍不屬「低糖」或「低脂」食物。

消委會建議，市民享用雪糕時也應留意攝取量，可以與人共享，並要適可而止，進食雪糕或冰凍甜品後應該減少從其他食物中攝取脂肪和糖，保持均衡和多元化的飲食。

↓↓↓消委會29款雪糕脂肪及糖含量↓↓↓

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原文：消委會｜MAGNUM雪條含糖等於3粒半方糖 惠康首選牌雪糕獲5星評分