Mask Factory幼童口罩低至每個$1.64　買滿$1000送新冠病毒測試

【Mask Factory口罩工廠】開學已半個月，雖然一眾莘莘學子仍要在家上課，但不少家長仍非常關注學童口罩供應。本地口罩品牌Mask Factory宣布，將於9月16日早上6時起，以優惠價$78元發售V99 Kid Rainbow彩色幼童口罩，配合保護方案購買可獲36折，令每片口罩售價低至1.64元。另如購滿1000元或以上，亦可獲贈新型冠狀病毒抗體快速測試套裝。

Mask Factory於facebook專頁公布，9月16日早上6時起推出優惠。（Mask Factory fb圖片）

Mask Factory於facebook專頁公布，9月16日早上6時起推出優惠，當中包括首次發售獨立包裝的幼童款式口罩V99 Kid Rainbow，規格達ASTM Level 3，保持透氣度之餘，亦提升了面層抗水效能，適合2至6歲幼童。公司會員更可於15日下午6時優先售買，配合保護方案，口罩可獲折扣，每片低至$1.64。

Mask Factory口罩開售資料：

會員優先訂購：9月15日6:00PM

公開發售：9月16日6:00AM

型號 : V99 Kid Rainbow Loop Face Mask 幼童口罩

適合對象= 2至6歲幼童

規格：ASTM Level 3

過濾率：BFE＋PFE＋VFE＞99%

數量：35片獨立包裝，每種顏色5片

尺寸：125mm x 85mm

定價： $158，首次發售優惠價 $78

配合保護方案低至36折，即每盒$57.4盒，每片$1.64

優惠：

如購買12個月方案額外多送3個月、6個月方案額外多送1個月，購買兩套額外95折、三套額外92折

買滿$1000送Wisdom新型冠狀病毒抗體快速測試

買滿$1600送Wisdom新型冠狀病毒抗體快速測試＋V99 Sage Face Mask Special Edition

買滿$3000送A3+新冠病毒快檢測試套裝＋Wisdom新型冠狀病毒抗體快速測試

＋V99 Sage Face Mask Special Edition

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