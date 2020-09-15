Mask Factory幼童口罩低至每個$1.64　買滿$1000送新冠病毒測試

【Mask Factory口罩工廠】開學已半個月，雖然一眾莘莘學子仍要在家上課，但不少家長仍非常關注學童口罩供應。本地口罩品牌Mask Factory宣布，將於9月16日早上6時起，以優惠價$78元發售V99 Kid Rainbow彩色幼童口罩，配合保護方案購買可獲36折，令每片口罩售價低至1.64元。另如購滿1000元或以上，亦可獲贈新型冠狀病毒抗體快速測試套裝。
Mask Factory於facebook專頁公布，9月16日早上6時起推出優惠。（Mask Factory fb圖片）
Mask Factory於facebook專頁公布，9月16日早上6時起推出優惠，當中包括首次發售獨立包裝的幼童款式口罩V99 Kid Rainbow，規格達ASTM Level 3，保持透氣度之餘，亦提升了面層抗水效能，適合2至6歲幼童。公司會員更可於15日下午6時優先售買，配合保護方案，口罩可獲折扣，每片低至$1.64。
Mask Factory口罩開售資料：
會員優先訂購：9月15日6:00PM
公開發售：9月16日6:00AM
型號 : V99 Kid Rainbow Loop Face Mask 幼童口罩
適合對象= 2至6歲幼童
規格：ASTM Level 3
過濾率：BFE＋PFE＋VFE＞99%
數量：35片獨立包裝，每種顏色5片
尺寸：125mm x 85mm
定價： $158，首次發售優惠價 $78
配合保護方案低至36折，即每盒$57.4盒，每片$1.64
優惠：
如購買12個月方案額外多送3個月、6個月方案額外多送1個月，購買兩套額外95折、三套額外92折
買滿$1000送Wisdom新型冠狀病毒抗體快速測試
買滿$1600送Wisdom新型冠狀病毒抗體快速測試＋V99 Sage Face Mask Special Edition
買滿$3000送A3+新冠病毒快檢測試套裝＋Wisdom新型冠狀病毒抗體快速測試
＋V99 Sage Face Mask Special Edition
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