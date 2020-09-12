萬寧口罩自家製Level 3　網店現貨$98/30個獨立包裝　送$20現金券

【萬寧口罩 / Mannings】新冠肺炎疫情下，本地不少商店都推出自家口罩，萬寧亦推出自家港產Level 3口罩，消息一出，網民都紛紛追蹤何處有售。而近日萬寧成人口罩終於已在其網店上架了，一盒30片獨立包裝，售價為98元。

萬寧成人口罩在其網店上架了，一盒30片獨立包裝，售價為98元。（網頁截圖）

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萬寧口罩於香港製造，規格達ASTM Level 3級別，BFE及PFE逾99%。如在網店購買自家品牌產品滿60元，更可獲贈20元現金券。購買者可選擇送貨上門，買滿399元免運費，或到指定分店自取，費用全免。

萬寧口罩產品資料：

- 香港製造

- 獨立包裝

- 99%有效過濾細菌及微粒

- 美國防護標準Level 3

- 每單最多可買20盒

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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