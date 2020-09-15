陳奕迅IG相連登仔諗到性暗示　改圖諷「單蛋」　醫生講睪丸知識

【陳奕迅／單蛋／睪丸】1張看似平常的暖心照片，竟會變成性暗示，再變成網民惡搞笑爆的對象？歌神陳奕迅Eason Chan近日在IG分享潤喉補品的照片，只見一個暖水壺下放了2顆柑，帖文寫着「有水又有柑，把聲一定冧」。這張相片卻令一眾網民聯想到性暗示，甚至將照片改圖「昇華」至與只有1顆柑，暗諷Eason因遇意外而剩下1顆睪丸。 有網民因此提到，如果只剩1顆睪丸，身體功能會否有影響？泌尿科醫生陳龍威接受《香港01》訪問時表示，即使只剩1顆睪丸，對生理及生殖能力都影響不大。

陳奕迅在IG分享相片，詎料網民卻有無窮想像。 （IG「mreasonchan」圖片）

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陳奕迅近日在個人IG「mreasonchan」上分享照片，只見1個藍色的暖水壺前面放有2顆柑，並留言稱「有水又有柑，把聲一定冧」，相信圖中都是潤喉補品，十分暖心。

不過，網民看到圖片後卻另有想法，甚至認為照片有性暗示，似是影射男性生殖器官。有人遂提到陳奕迅於2002年在台灣舉行演唱會的時候不慎墮台，下體慘受重傷，一對蛋蛋從此只剩1粒。有網民留言惡搞，指「少1粒就啱晒」、「應該要攞走1粒」、「你擺多咗1粒」。

連登討論區網民「痴肥豬肉佬」出手將原圖改成只有1顆柑，甚後有人出手再改成沒有柑，惹來網民把圖片傳到社交網站分享。

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照片及改圖不斷瘋傳，有網民就「正經討論」，好奇問男性如果失去1顆睪丸，性器官的各樣機能是否都可以正常發揮？

泌尿科專科醫生陳龍威表示，如果只剩1顆睪丸，對生理及生殖功能影響不大。（資料圖片）

泌尿科醫生陳龍威接受《香港01》訪問時表示，睪丸本身有2大功能，包括製造精子及製造男性荷爾蒙，如果損失其中1顆睪丸，另外1顆睪丸可以補充部分功能，令真正損失的能力可能只是三成左右，即仍然有約七成的生理能力，對一般人的生活和健康沒有太大影響。另外就生殖或性能力方面，陳龍威亦指，只剩單睪丸的影響應該不大，反而心理上的影響可能更大，因為始終會有陰影，伴侶看到時難免會覺得奇怪。

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原文：【腎病症狀】蛋白尿眼腫尿頻？腎功能差10個症狀宜多吃椰菜紅椒