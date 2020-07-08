【腎病症狀】蛋白尿眼腫尿頻？腎功能差10個症狀宜多吃椰菜紅椒

腎臟是掌管人體代謝的重要器官，不過不良的飲食習慣，例如高鈉飲食，加上慢性疾病等因素，如糖尿病，分分鐘令腎功能逐漸變差，甚至會出現慢性腎衰竭。究竟有什麼症狀代表你的腎功能出現問題？日常又可如何護腎及補腎呢？

腎病很多時是無徵兆，所以如發現任何徵狀，就應加倍注意。腎功能衰竭可影響身體所有器官的運作，據《National Kidney Foundation》的資料，列出可能患有腎病的10個症狀（按圖）：

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1）疲勞、不能專注

腎功能急劇衰退，可導致血液中累積毒素和雜質，令人感到疲勞，並難以專注。而另一種腎病導致的併發症，則是貧血，也會令人出現疲勞的症狀。

2）難以入睡

腎臟不能正常過濾有毒物質，可令人變得難以入睡。（Unsplash/ saseko）

當腎臟不能正常過濾有毒物質，就會令其留在血液中，而不是經尿液排出，可令人變得難以入睡。而慢性腎病也和肥胖有關，慢性腎病患者也較常見出現「睡眠呼吸中止症」。

3）皮膚乾燥痕癢

腎臟的主要功能，便是排泄身體內經新陳代謝產生的廢物、製造紅血球激素、維持骨骼健康和保持血液中的礦物質水平。而皮膚變得痕癢乾燥，就可能代表腎臟無法維持血液中的礦物質及營養水平。

4）食慾差

食慾不振是腎病十分常見的症狀。（Unsplash/ thoughtcatalog）

食慾不振是腎病十分常見的症狀，而腎功能下降，令體內積累毒素或是造成食慾不振的原因之一。

5）眼周持續浮腫

蛋白尿是腎功能受損的早期症狀，而眼周浮腫可能是由放腎臟經尿液排出大量蛋白，令體內蛋白過分流失，因而令眼周持續出現浮腫。

6）頻繁小便

腎的過濾功能受損，就可導致排尿需求增加。（Unsplash/ giorgiotrovato）

如果你感到小便變得頻繁，尤其是晚間的話，就可能是腎病的症狀之一。當腎的過濾功能受損，就可導致排尿需求增加。不過除了腎病可造成尿頻外，也可能是由尿道感染，或前列腺肥大所造成。

7）血尿

當健康的腎臟從血液中過濾廢物，製造尿液時，一般都會留住體內血細胞。但如果過濾系統損毀，這些血細胞就會滲至尿液中，出現血尿。除了腎病外，血尿也可能是腫瘤、腎結石或受感染的徵狀。

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8）尿有泡沫

尿液中有過多泡沫，尤其是需要沖廁多幾次，才能沖走的話，代表尿液的蛋白含量可能過高。蛋白尿的泡沫，和打拂雞蛋出現的泡沫有些相似；蛋和尿液中都含同一種蛋白質－白蛋白（albumin）。當腎受損後，就不能正常過濾體內廢物，並令蛋白質從尿液流失，令尿液出現泡沫。

9）腳踝及腳浮腫

腎功能下降，導致身體留住鈉質，造成腳踝及腳浮腫。而下肢浮腫，也可能是心臟病、肝病及慢性腿靜脈問題的症狀。

10）肌肉抽筋

腎功能受損後，可能已無法再協調電解質水平，出現失衡的問題。舉例來說，鈣質水平低，及磷水平低，就可導致肌肉抽筋。

腎功能差的影響

• 慢性腎衰竭

當腎功能不斷變差，慢慢地就可能會發展為慢性腎衰竭，而慢性腎衰竭又分為五個階段（按圖）：

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慢性腎衰竭在初期階段時，徵狀並不明顯，而且多數與排尿有關，導致不少人忽略問題；但當病情愈發嚴重，腎功能降至少於25%，病人就可能出現尿毒症的徵狀，除了排尿問題外，更會有帶來全身性影響。

第一期：腎功能正常，但有腎臟損傷狀況 第二期：輕度慢性腎衰竭，併有腎臟損傷狀況 第三期：中度慢性腎衰竭 第四期：重度慢性腎衰竭 第五期：末期慢性腎衰竭，無法排出體內廢物

慢性腎衰竭一旦出現，基本上是無法治癒，治療主要是延緩腎衰竭的速度、減少併發症和控制徵狀，因此大家應提早警覺，一旦懷疑有相關不適，就應盡快求醫！

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• 急性腎功能衰竭

急性腎功能衰竭指短時間內腎功能減退或者消失。（Unsplash/ averey）

急性腎功能衰竭（急性腎功能損傷，AKI）指短時間（幾小時、幾天或者數週）內腎功能減退或者消失，它是暫時及通常是可以逆轉的。 急性腎功能衰竭患者通常在 1-4 週內恢復，期間他們或需要進行透析。

10大有益腎臟食物

如果發現自己腎功能變差，或出現問題，除了求醫外，也可能多吃有益腎臟的食物（按圖）：

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• 椰菜 • 紅椒 • 蘋果 • 小紅莓 • 魚 • 藍莓 • 士多啤梨 • 車厘子 • 紅提子 • 西瓜

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（資料來源：《National Kidney Foundation》、香港綜合腎科中心 及 Samarpan kidney foundation）

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