逃避控制狂男友　8樓躣下全身骨折　辣妺捉住一成機會奇蹟康復

澳洲墨爾本22歲女子布蘿德里克（Georgia Brodrick）今年7月17日發現男友出軌，兩人大吵了一場，布蘿德里克激動下竟從寓所8樓露台跳下，後獲救送院證實全身多處骨折，醫生一度判斷她的生存機會僅10%，然而布蘿德里克昏迷7日後甦醒過來，院方形容為簡直是奇蹟。

布蘿德里克任職舞蹈員，當日與男友爭吵後曾致電父親，要求前去接走她，只是在父親抵達前她已從8樓一躣而下，她先是撞到了一個圍欄，然後跌落溝渠，獲救送院檢查證實背部、頸部、腿部等多處骨折，左手臂須緊急進行部分截肢。

由於布蘿德里克的傷勢非常嚴重，因此當時醫生判斷她的生存機會僅約10%，但布蘿德里克昏迷了7日終於甦醒，腦部更未有受損；她再留院3周接受康復治療，期間以鼻胃管灌食，惟如今仍要靠輪椅代步。

布蘿德里克稱：「他（前度男友）是一個控制狂，當日如果我嘗試離開，他一定會坐在門口不讓我出去，因此我才被迫出此下策（跳樓）。他經常反覆強調他才是最愛我的人，並歸咎我的家人令我缺乏安全感，如今我很高興終於能脫離他的控制。」

布蘿德里克呼籲跟她有類似經歷的人早日求助，「請與自己信任的家人或好友傾談，尋求協助，如有必要，最好預先計劃離開路線，以免令自己陷於危險境地。」