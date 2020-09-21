機會率僅十萬分之一　白化症小海豹「金髮碧眼」　專家憂牠遭排擠

俄羅斯海洋生物學家伯卡諾夫（Vladimir Burkanov）最近到位於鄂霍次克海（Okhotsk）的秋列尼島（Tyuleniy Island）考察期間，發現一隻患有白化症（albino）的海豹，由於外表跟同類完全不一樣，伯卡諾夫擔心牠可能會遭排擠無法順利長大。

伯卡諾夫替小海豹取名為「醜小鴨」（ugly duckling），照片所見，「醜小鴨」擁有一身的薑黃色皮毛、雙眼呈灰藍色，雙蹼是粉紅色，與身邊全身是黑色的同類完全不同。伯卡諾夫說，根據他長期對海豹生活習性的研究及觀察，「醜小鴨」極可能會被排擠以致無法長大，「其他海豹沒有不太注意牠，甚至似乎稍稍避開，這有點令人擔憂。」

不過，伯卡諾夫留意到「醜小鴨」未被母親遺棄，「牠過得很好，且表現非常活躍，這很明顯代表海豹媽媽有悉心照顧著牠，對牠餵哺充足的母乳，其他海豹也沒有追逐或者攻擊牠，目前一切看起來相當好。」

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專家指出，海豹患上白化症的機會率大約為十萬分之一，根據以往例子，患白化症的海豹普遍視力欠佳，繁殖機率底，生命亦較短暫。伯卡諾夫認為，如果「醜小鴨」將來遭到同類排擠，屆時保育團體應安排牠到附近的海洋生態保育區生活。

有生物學家於2017年在白令島（Bering Island）上也發現到一隻白化症海豹，現已大約6歲，伯卡諾夫說：「牠相當健康，只是視力較差，也許牠會成為有史以來第一隻活到成年的白化症海豹。」