MUJI｜小熊餅乾、抹茶朱古力士多啤梨　日本無印良品必買零食10選

你來到日本，是否也喜歡到便利商店、超市去看看有什麼特別的零食點心呢？你知道其實日本無印良品也有很多好吃的零食嗎？雖然說香港的無印良品也販售了不少零食類商品，但日本的無印良品的零食種類更加多樣，而且好吃又便宜喔！有機會前往日本的話別忘了也逛逛無印良品的食物區，說不定還能入手限定商品呢！

創意甜點、和風零嘴等等，各式美味好吃的日式點心零食都在這裡，快來跟著我一起看看不能錯過的美味吧！

拉麵可直接淋熱水食 即睇日本無印良品必買10種零食（點圖繼續閱讀）：

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日本的無印良品零食其實五花八門相當多樣，不論是甜食或是健康零嘴、餅乾、點心，都應有盡有！所以有機會可千萬別忘了到日本好好逛逛無印良品，發掘一下特別的零食，或是限定口味，還可以帶回香港當作手信好好炫耀一番呢！

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