11歲男童隨同打獵反被當獵物　繼父「以為是一隻鹿」射殺

美國密歇根州（Michigan）克萊鎮（Clay Township）11歲男童洛克（Zachary Rock）周日（13日）晚隨同家人前往打獵，但期間繼父竟把他誤是一隻鹿來射擊，洛克中槍倒地送院急救，可惜返魂乏術；40歲的繼父現已拘捕，警方將進一步調查釐清事件。

洛克當晚隨繼父及母親瓦恩德爾（Heather Varndell）到森林打獵，三人分頭行動，繼父率先射中了一隻鹿，隨即追蹤獵物下落，突然一處樹叢似有所動靜，他以為是中槍的鹿，於是補上一槍，上前查看始知擊中了洛克，於是立即報警求助。

救護人員趕到馬上為洛克進行心肺復甦（CPR），此時現場又傳出槍聲，原來是瓦恩德爾把身上裝備卸下時不小心「走火」，開槍射中自己的手，幸好經檢查後無大礙。洛克其後被送到麥克拉倫馬科姆醫院（McLaren Macomb hospital）搶救，可惜最終不治。

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瓦恩德爾在Facebook悼念兒子，稱「願你在天堂高飛，我們所有人都非常愛你，你會活在我們每一個人的心中。」不少網友留言安慰，「上帝個好好照顧你兒子的，不要太難過」、「這宗悲劇令人心碎，狩獵活動確是充滿危險 」。

據了解，洛克當日所參加的是密歇根州一年一度的「自由狩獵大會」（Michigan Liberty Hunt），參與活動的主要是年輕獵人及行動不便人士，目的是讓他們可以在相對安全的地方體驗狩獵，活動原定在10月1日結束。