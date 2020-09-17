小鬼黃鴻升逝世︳Apple Watch突成關注　跌倒偵測功能曾救人一命

台灣知名藝人小鬼（黃鴻升）昨日（16日）被父親發現倒臥於北投住處浴室外，終年36歲。當地檢察官聯同法醫檢視遺體後，初步研判非跌倒撞擊頭部亡，到底是否因心肌梗塞等病因致死，待解剖遺體釐清死因。不過，事件已令許多網民擔心在家意外跌倒無人發現的問題，台灣facebook專頁「MacUknow 蘋果中文知識網」就分享了Apple Watch內置的跌倒偵測（Fall Detection）功能，引來網民熱議，而實際上這功能更曾救人一命。

台灣知名藝人小鬼昨離世，雖具體死因有待解剖遺體釐清，但網民關注跌倒無人發現的問題，有專頁提到Apple Watch內置的跌倒偵測功能，更曾救人一命。（fb專頁「MacUknow 蘋果中文知識網」截圖）

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小鬼死因仍有待法醫解剖遺體釐清，網民除了悼念，還關注跌倒無人發現的問題。台fb專頁「MacUknow 蘋果中文知識網」分享了Apple Watch內置的跌倒偵測功能，會自行偵測到用家跌倒，及跌倒後有沒有恢復動作，如果沒有就會自動報警及通知緊急聯絡人，「此功能已經拯救無數人性命」。

有關帖文令網民感慨萬分，大嘆「這個功能，加上今天的新聞，老天真愛捉弄人」，更有人分享自己試過跌倒觸發這個功能，要滑動「我沒事」來停止觸發SOS求救。

台灣知名藝人小鬼昨離世，雖具體死因有待解剖遺體釐清，但網民關注跌倒無人發現的問題，有專頁提到Apple Watch內置的跌倒偵測功能，更曾救人一命。（蘋果官網截圖）

據蘋果官方資料，如Apple Watch偵測到有嚴重跌倒的跡象，會在必要時幫用家聯絡緊急服務，這項功能內置在 Apple Watch Series 4 或後續機型。只要 Apple Watch偵測到用家嚴重跌倒，會點一下手腕並發出警示聲，如偵測到用家有動作，就會等待回應提示，不會自動撥打緊急服務電話，如果偵測用家長達1分鐘沒動作，會自動求救。

2019年曾發生過跌倒感應功能救人一命的案例，67歲挪威男子 Toralv Østvang在廁所內暈倒，事發時已經在半夜，幸好Apple Watch series 4的跌倒偵測功能感應到他跌倒1分鐘後未有反應啟動了求救功能。救護員趕到現場發現Østvang倒在浴室，頭部流血而且失去知覺，送院後檢查發現他面部骨折。Østvang受訪時透露自己在浴室跌倒，幸好Apple Watch替他報警，救回自己一命。

（綜合）

小鬼黃鴻升猝然離世，其生前好友兼初戀情人楊丞琳的的狀況讓粉絲擔心。（楊丞琳微博）

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