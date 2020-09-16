小鬼黃鴻升36歲猝死　藝名與初戀楊丞琳有關　網民封最佳前男友

台灣知名藝人小鬼（黃鴻升）今日（16日）傳出在北投住處過世，屍體被家屬發現時已屍僵，終年36歲，他的經理人向台媒證實死訊，並會晚點交代死因。小鬼是台灣「可愛教主」楊丞琳的初戀情人，他們是華岡藝校的校園情侶，就連「小鬼」這藝名的來源都與楊丞琳有關，二人曾在節目中透露，小鬼其實是黃鴻升幫她起的綽號，當楊丞琳得知他以「小鬼」為藝名出道時，「我也嚇了一跳」。

小鬼黃鴻升猝然離世，其生前好友兼初戀情人楊丞琳的的狀況讓粉絲擔心。（楊丞琳微博）

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小鬼黃鴻升以主持《玩很大》、《娛樂百分百》聞名，和小豬羅志祥的拍檔組合最為網民熟悉，可是後來2人決裂，他對於《玩很大》的主持工作相當落力，但節目今年無法拿下金鐘獎的獎項，台媒指他對事件相當自責。今日傳出死訊，更令無數網民感惋惜。

小鬼、小豬、小綜、小美等台灣男星是許多90後的少女回憶，可是許多人都不知道他們的綽號來源，而小鬼這藝名，原來跟她的舊愛楊丞林有關，2人在出道前已認識，更在高中相戀，雖然後來分手，但關係一直很好，就連女方舉辦演唱會，都會特別邀請初戀情人小鬼做嘉賓，大方談當年情讓粉絲感動，楊大讚他是好男人，讓她的感情觀很健康，網民也封他為「最佳前男友」。

小鬼黃鴻升與楊丞琳分手後，曾共同參演《醉後決定愛上你》，可見關係不錯。（劇照）

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2人在台灣盛產明星的華岡藝校就讀，還未出道就認識，而且在高中還拍過拖，就算分手都毫不介意談及對方，關係很好。楊丞琳還透露過原來小鬼這個名原本是屬於她的！「小鬼」這個名原本是黃鴻升幫她取的，本來用作稱呼她，後來黃鴻升出道時竟叫自己小鬼，楊稱「我也嚇了一跳」。

而且小鬼也被大讚為人浪漫，他曾透露和楊丞琳拍拖時，送她一對情侶手錶，一人一隻，一隻只有時針，一隻只有分針，2人要在一起才可知道時間，雖然後來分手，但透露過一直收藏好這隻訂情信物。楊丞琳曾在演唱上「懺悔」，當年她剛出道自以為很紅，二人拍拖時一見到路人，她就會甩開小鬼的手，甩完才發現路人沒認出她，但小鬼卻一點都不介意。

小鬼當年受訪談訂情手錶

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不過有另一說法指「小鬼」是黃鴻升2002年接拍電影《半成年主張之搞個自由式》時的角色名字，導演鈕承澤替他改了這個外號，此後一直沿用。