小鬼黃鴻升逝世｜港台網民關注點相同　楊丞琳小豬羅志祥成熱搜

台灣藝人黃鴻升（小鬼）今日（16日）驚傳在北投家中過世，終年36歲，被發現時屍體已僵硬及出現屍斑，經警方初步調查，相信小鬼從浴室走出來時，不慎滑倒撞傷頭部，失救致死。 小鬼突然傳出死訊，不少香港及台灣網民感到相當詫異及震驚，隨即搜尋了解事件，不過網民關注點並非其死因或家居安全，反而是其感情生活，其初戀情人、台灣藝人楊丞琳及昔日好友羅志祥（小豬），以及緋聞女友峮峮（吳函峮）都成為網民熱搜對象。

小鬼今日驚傳死訊，終年36歲。(小鬼IG)

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小鬼、黃鴻升過去4小時Google Trends搜尋熱度：

根據Google Trends數據，下午約1時傳出小鬼死訊後，不少台灣和香港網民隨即搜尋相關資訊，「小鬼」、「黃鴻升」字詞搜尋熱度急升，不過隨後約半小時內搜尋熱度很快就回落，相信網民大多已透過傳媒及社交媒體證實死訊，因此熱度回落。

小鬼、黃鴻升在香港相關人氣搜尋：

「小鬼」及「黃鴻升」在香港的相關搜尋中，「小鬼 楊丞琳」、「小鬼 羅志祥」、「娛樂百分百 小鬼」、「峮峮 小鬼」成人氣竄升搜尋詞，相信因小鬼與楊丞琳均是對方的初戀，而兩人分手後仍能繼續做朋友，有著深厚的友誼，不少網民想了解他們青澀的初戀往事。

另外，小鬼2005年起成為台灣綜藝節目《娛樂百分百》的主持，與羅志祥（小豬）一同主持該節目約10年，節目輕鬆搞笑大受歡迎，早已為台灣90後集體回憶，二人更一同入圍第50屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，主持此節目令小鬼當紅一時，不少人想搜尋他當年主持節目的影片觀看緬懷。而小鬼及小豬因主持節目成為好友，但其後關係決裂，網民亦想知道兩個男藝人從好友變怨家的經過。

台灣藝人峮峮（吳函峮）是小鬼的緋聞女友，兩人因合作拍攝綜藝節目《綜藝玩很大》而傳出戀情，有報道稱小鬼更多次於峮峮的住所過夜，峮峮的理想型標準亦與小鬼相符，不少人看好他們在一起，如今噩耗傳出，峮峮的情緒受到各方關。

👇👇👇點圖看小鬼黃鴻與楊丞琳昔日接吻場面👇👇👇

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值得留意的是，「小鬼」一詞的相關搜尋中，台灣藝人高以翔亦成為人氣竄升搜尋。高以翔去年在浙江寧波拍攝真人騷節目《追我吧》期間突然暈倒，心臟一度停頓達3分鐘，經搶救後證實猝死，終年35歲。相信不少網民對小鬼30多歲就死亡感震驚，並想起高以翔去年亦是在壯年時突然去世，難免令人感到唏噓。

高以翔在2019年11月27日錄製浙江衛視真人實境秀節目《追我吧》中意外猝逝，終年35歲。（VCG）

小鬼、黃鴻升在台灣相關人氣搜尋：

在台灣方面，「小鬼」及「黃鴻升」的相關搜尋與香港類同，台灣網民都想了解他與楊丞琳及峮峮的關係。

小鬼當年受訪談訂情手錶

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綜合多個facebook專頁，與「黃鴻升（小鬼）死訊」相關帖文的網民反應：

《香港01》整理「黃鴻升（小鬼）死訊」相關帖文（9月16日下午12時51分至3時15分），在47個香港及台灣facebook專頁共122個帖文中，「喊喊」數為最多，有近9.6萬個；第二多為「讚好」，有近5.2萬個，值得留意的是，「讚好」不代表網民幸災樂禍，反而要看帖文內容，例如個別藝人或傳媒的帖文是悼念小鬼，亦會吸引網民「讚好」；而第三多的反應則為「哇」，有1.7萬個。

綜合而言，港台網民對小鬼突然去世都感到很傷心，亦指出「太突然」、「英年早逝」、「人真係好兒戲」，祝願他「一路好走」。

本文統計共47個facebook專頁，於9月16日下午12時51分至3時15分，曾於facebook發布有關「黃鴻升（小鬼）死訊」的122個帖文表現及網民互動量，得出上文結果。其中包含於統計的專頁包括： Yahoo!奇摩新聞 Yahoo!奇摩名人娛樂 蘋果新聞網 東森新聞 娛樂蘋果派 DailyView 網路溫度計 BeautyExchange.com.hk GirlStyle 女生日常 TOPick 新聞 U Beauty 晴報 Sky Post 100毛

👇👇👇小鬼過往與小豬一同主持《娛樂百分百》，成為不少粉絲的回憶：👇👇👇