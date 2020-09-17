【食物保鮮】台女一招延長蒜頭食用期　鮮奶瓶竟成保鮮關鍵？

日前一戈台灣女網友分享家中保存蒜頭的妙招，只要準備鮮奶瓶或是乳酪瓶，就能防止蒜頭發霉、發芽，女網友表示這個方法是蒜農教她的，她試了兩年都管用，其他人看了也回應「我家也是用這個方式保存，很實用」。

原PO在《廚藝公社》上發文，她表示「最近蒜頭天價，煮菜少了蒜頭又好像少一味，珍惜老天爺賜給我們的食物，分享一個再延長保存蒜頭的好方法」，原PO指出超市買回來的鮮奶瓶，乳酪瓶別急丟，是個保存的好幫手，一般蒜頭常溫可放至半年，但半年後可以使用鮮奶瓶保存法。

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原PO透露，這個方法是蒜農教她的，首先將鮮奶瓶冷淨晾乾，確認瓶內乾淨且無水份，再來將蒜頭剝開，挑起變質或發霉的蒜頭丟棄後，把好的蒜頭拿到太陽底下曬一天，原PO提醒「曬完太陽蒜頭還會有溫度，一定要等室溫後才可以放鮮奶瓶，否則罐子裡會有水蒸氣，蒜頭會發霉喔」，最後再把裝著蒜頭的鮮奶瓶放進冰箱保存，這樣就可以延長四個月保存期限。

原PO說「我試過兩年真的很棒，鮮奶瓶密度比較適合（保存蒜頭），要用時再取出，蒜皮很好剝開，辣味不減喔～」，網友看了也回應「我家也是用這個方式保存，很實用」、「這方法已用好幾年了，除了好不能再好了」、「學到了，謝謝分享」、「謝謝分享，今年中秋節過後也來試試看」。

網友分享延長蒜頭保存期限的方法。 （Facebook@廚藝公社）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】