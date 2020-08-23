【食物安全】大蒜發芽營養更高　洋葱薑9種食物發芽後食唔食好？

有些食物發芽後總是糾結到底能不能吃，但實際上並非所有食物發芽都不能吃，有些食物甚至發芽後更加營養，以下台灣營養師王貞云教大家那些食物可以食用、不能食用，挑著吃營養更加倍。

發芽食物能不能吃？（點擊下圖看清！）

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發芽後不能吃 當心存在毒素

薯仔（馬鈴薯）：台灣營養師王貞云表示，薯仔發芽後會產生大量的「茄鹼」，這是一種天然毒素，因特性耐高溫，即使切除牙體或經過高溫烹調後，仍會有毒素存在，食用後可能出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，嚴重可能導致意識不清，因此發芽後不能食用。建議薯仔買回來放在陰涼通風處，若放雪櫃或曬到太陽，反而會更容易發芽。

發芽後仍然可以吃 但營養價值降低

薑：平常購買的薑其實都已經有芽眼了，而發芽後的薑內部通常較為乾癟、纖維粗糙，但並不會產生毒素，可安心食用。

花生：若新鮮花生發芽但沒有發霉是可以吃的，但當花生在潮濕的環境下，除了會發芽外還容易發霉，這時就會產生黃麴毒素，是一種很強的致癌物質，即使加熱也不容易被破壞，且可能會導致肝癌，建議丟棄勿再食用。

番薯：番薯是食用「塊根」，所以即使發芽了仍可食用。但因發芽後，養份會供應到芽眼，所以口感會變得較差，營養價值也會減少許多。

紅蘿蔔：發芽後不會產生毒素可安心食用，但因發芽會降低甜度與營養價值，會變得比較沒那麼好吃。

洋蔥：洋蔥發芽後口感會變差，但不具毒素，一樣可以放心食用。

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發芽後不但可以吃 營養價值更高

大蒜：台灣王貞云營養師表示，大蒜發芽後就是蒜苗，含硫化合物會變高，進而形成穀胱甘肽，是抗氧化酵素的重要成分，可協助細胞抵抗自由基的破壞，提升免疫力與抗氧化力，還能幫助代謝，故大蒜發芽後營養價值更高。

黃豆：黃豆及黃豆芽屬不同類，營養價值也不同。黃豆是豆類，是優質的植物蛋白質來源，可協助降低膽固醇濃度。台灣衛生福利部國民健康署也將每日飲食指南中的「蛋豆魚肉類」修改為「豆魚肉蛋類」，以示豆類是蛋白質優先攝取的重要性。而黃豆芽是屬於蔬菜類，富含膳食纖維，在芽類菜當中，含有較多的維他命Ａ與β-胡蘿蔔素，所以營養價值與黃豆相比較為不同。

芽菜類：芽菜類有豐富的膳食纖維、熱量低，屬高纖低卡的食物，是體重控制者很好的蔬食攝取來源，營養師建議可跟其他蔬菜一起食用，達到均衡效果。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】