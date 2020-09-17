港男盲信「達人」投資單位劏房出租　一睇超騎呢裝修設計先知中伏

香港土地問題嚴重，劏房單位大行其道。最新一集《東張西望》就提及有港男誤信「投資達人」，以長年期租約租下一個約700呎的單位，打算將之分隔成數間劏房出租，更找來「達人」旗下公司裝修單位，結果嚴重中伏，不但遲遲未完成，見雛型設計已非常離奇，如開放式超狹窄廁所，以及極矮的樓底，隨時納空租而蒙受損失。

(《東張西望》畫面)

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最新一集《東張西望》提及劏房投資中伏個案，事主T先生透過「投資達人」介紹，以約10年長租約租了一間700多呎的舊樓單位，並找來「達人」旗下裝修公司分隔劏房，一間劏房裝修費由6.5萬至7萬元左右，聲稱扣除租金開支等，可淨賺2至3萬元。

詎料裝修遲遲未完工，T先生更發現該單位多處裝修都超騎呢▼▼▼

《東張西望》更找來裝修達人睇樓，指出單位內多個問題▼▼▼

T先生表示，落訂後從沒見過設計圖則，主動向「達人」索取亦無果，見單位裝修得不倫不類，因而拒絕付尾款，再向對方發出索償信，但對方反而向T先生追討100萬元裝修尾數，包括工程和公司師傅停工費用。

香港被稱為「奇則之都」，時不時有別樹一格的裝修或室內家具擺設，早前九龍站一個樓盤示範單位，竟將整套電腦放置在開放式浴室內，電腦旁邊更設有洗手盤，亦引起網上熱議▼▼▼

有網民發現九龍站一個樓盤示範單位圖片，竟將整套電腦放置在開放式浴室內。（網頁截圖）

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