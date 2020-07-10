奇葩裝修被秒搶租成交　浴缸放廚房奇則引熱議：可沖住涼食早餐

香港土地問題嚴峻，不時都會出現細盤奇則，以用盡每一吋空間。不過美國紐約亦有一個開放式單位裝修近日熱爆網絡，皆因屋內的浴缸竟然是放在廚房位置，與廁所分開，正正夾在煮食台與雪櫃中間，不仔細看還以為單位沒有浴室呢，有網民就笑說：「可以沖住涼食早餐，真棒！」

屋內的浴缸竟然放在廚房位置！（streeteasy網頁圖片）

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位於紐約布魯克林威廉斯堡（Williamsburg）的老派公寓，單位以開放式設計，感覺很開揚，有廚房、廁所及更衣儲物間等五臟俱全，啡色的木地板光鮮新淨，白色牆壁在窗邊陽光照射下更顯明亮，而且周圍社區環境及交通都相當便利，月租為1650美元（約12,787港元），威廉斯堡更是文青、藝術創作者的蒲點，在紐約來說絕對是「筍盤」。

不過說話不要講得太早，想租住「筍盤」就必需接受一個超奇葩設定，就是在廚房沖涼。從單位照可片見，浴缸放置在廚房煮食台旁邊，還要沒有門分隔，只附上一根掛杆，相信是讓房客自己掛起浴簾。屋主也稱只要租客能接受浴缸的位置，這絕對是不錯的單位，結果放上租屋網站後，瞬間被搶租成交下架。

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奇葩單位一出成為網上熱話，有網民嘲諷稱設計很方便，「一路沖涼一路從雪櫃拎火腿切片食」，有人則擔心沖涼時濺出的水，會弄濕地板和牆壁，「我聞到一陣陣木板生黴菌的味道」。有網民就指出，紐約市很多舊式單位都是在廚房設置浴缸，「應該是一種懷舊的享受」。

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