【生活百科】新居屋裝修知多啲　裝修佬解答業主疑問兼畀3個貼士

文：裝修佬 【居屋/裝修/設計】抽到旭禾苑、雍明苑、錦暉苑居屋的戶主懷著興奮心情準備裝修，但拿著居屋裝修平面圖，仍對居屋裝修價錢、設計限制及注意事項等等未必太清楚，也沒有太多設計案例參考。裝修佬收到不少對新居屋裝修的疑問及推介請求，今日裝修佬的首席顧問—Andy教大家3個必知居屋裝修小貼士啦！

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新居屋裝修注意事項↓↓↓

注意事項1：洗手間去水位夠不夠用

旭禾苑、雍明苑、錦暉苑居屋洗手間只有企缸內的一個去水位。假若大家選擇了企缸的浴屏是傳統有底框和高框的L型浴屏，就會需要集水到企缸排走，所以建議不準備裝修廁所的業主選用推門的浴屏，免卻企缸外排水問題。

如果業主準備裝修洗手間，建議請師傅多做一個去水位，就企缸內外都能去水。

注意事項2：開放式廚房地台可以打走

若戶主想在居屋做開放式廚房的話，記得提師傅廚房地台可以拆掉，令客廳和房間做盪平地台時可「追平」到廚房。否則師傅有機會以為廚房地台不能拆，反而選擇升高廳房地台，就要額外加錢。

也可找裝修佬配對平台，配對相關居屋經驗的裝修公司，他們會清楚新居屋裡哪些範疇可作改動。

注意事項3：電線高位向下走 勿鑽電掣面上方

一般傳統電位由地下轉上牆身，但旭禾苑、雍明苑、錦暉苑居屋的電線位是由高位向下走，所以戶主若要自己安裝層板等，千萬不要在掣面對上位置鑽孔，有機會鑽到電線。

新居屋裝修設計建議（含floor plan及案例）↓↓↓

其中一款一房單位原則，大門對正浴室門。（裝修佬提供）

上圖新居屋中的一房單位原則，不少人不喜歡大門正對浴室門，其實可以試試利用不規則的佈局改善這問題，並加強客廳空間感，以下圖為例：

這設計拆除了廁所牆並收窄及拉長浴室形狀，另把廁所門移向客廳，在旁邊間一間睡房在牆身做45度的斜門，令客廳的空間感增大。（裝修佬提供）

這設計拆除了廁所牆並收窄及拉長浴室形狀，另把廁所門移向客廳，在旁邊間一間睡房在牆身做45度的斜門，令客廳的空間感增大。而大門的右手邊空間可以再多間一間房間，以房間的牆身營造玄關走廊效果。

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首席裝修顧問Andy解答裝修業主疑問↓↓↓

疑問1：今次居屋交樓標準有甚麼？

裝修顧問Andy：「本次旭禾苑、雍明苑、錦暉苑等清水樓，基本上廚廁已鋪磚，已做好應有防水，花灑、龍頭、煤氣爐已有，唯一就是入屋沒有地板。」

疑問2：想改動廁所，有甚麼要注意？

裝修顧問Andy：「除了上面提到去水位問題，由於單位本身已包煤氣爐，如果需裝修廁所，記得找煤氣公司師傅先拆爐（約800元）。

另一方面，強烈建議把拆除的煤氣爐搬離工地。若放在地盤，就算包裹好，每日師傅出出入入，師傅需四周找工具材料，煤氣爐有機會因此而被拆開。這也是戶主和裝修公司常見爭執位，為了避免不必要的煩心，把煤氣爐搬走是良策。」

疑問3：煤氣錶位係廚房中間下方好礙眼，如果要移位有甚麼要注意？

裝修顧問Andy：「新居屋設計廚房中間下方是煤氣錶位，安裝廚櫃後打開門煤氣錶位會令廚櫃空間減少。所以建議把錶位移到地下的角落，或是移到上方。需留意若找煤氣公司改動，煤氣公司只會做明喉，如果想做暗喉就需要自行和裝修公司夾。」

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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